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THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot başvuru tarihi ve şartları

Türk Hava Yolları THY tarafından yapılan açıklamaya göre; 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapılacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin açıklamasının ardından gözler THY kabin memuru ve pilot alımı başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. İşte, 2022 THY 3 bin 800 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında merak edilenler...

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  • THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    THY, 2 bin 600 kabin memuru ve bin 200 pilot olmak üzere toplmada 3 bin 800 personel alımı yapacak. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız." ifadelerini kullandı. Ekşi'nin açıklamasının ardından "2023 THY kabin memuru ve pilot alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?" soruları gündeme geldi. İşte, THY kabin memuru ve pilot alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...
  • THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    THY 2600 KABİN MEMURU, 1200 PİLOT ALIMI YAPACAK!

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 2023 yılında 3800 personel alımı yapacağını duyurdu. Ekşi THY personel alımına ilişkin olarak,

    "2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz." ifadelerini kullandı.
  • THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    THY KABİN MEMURU VE PİLOT ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde, Türk Hava Yolları'ndan konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Yayınlanacak duyuru ile başvuru şartları da netlik kazanacak.
  • THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    •T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

    •01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

    •En az lise mezunu olmak 

    •İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

    •Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak 

    •Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)
  • THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    FİZİKİ KOŞULLAR

    •Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.) 

    •Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)
  • THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    SAĞLIK KOŞULLARI

    •Türk Hava Yolları işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

    •Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

     

    •Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.
  • THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    KABİN MEMURU ADAYI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

     Online İngilizce Testi

    • Mülakat Süreçleri 

           -Belge Kontrolü 

           -İngilizce Mülakatı

           -Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü 

           -Kurul Mülakatı
  • THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    THY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    THY kabin memuru ve pilot alımı başvuruları Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden alınacak. Başvuru şartlarını taşımayan ve internet başvurusu dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İşte tüm detayları ve süreci bulacağınız başvuru ekranı

    THY KABİN MEMURU İLANI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
  • THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    İLANA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE!

    Türk Hava Yolları resmi internet sitesi üzerinden 'Kabin Memuru İlanımıza Başvuran Adayların Dikkatine;' başlığıyla bir duyuru yayımladı. Duyuruda,

    "​İngilizce sınavı olumlu sonuçlanıp belge yükleme aşamasında olan adaylarımızın belge kontrolleri devam etmektedir.

    Belgelerini eksiksiz olarak yüklediği belirlenen adaylarımız, başvuru sırasına göre mülakata davet edilmektedir. Bu planlamaların önümüzdeki birkaç ay boyunca devam etmesi öngörülmektedir. Eksik belgesi olan adaylarımıza ise mail ile bilgilendirme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
  • THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    THY BAŞVURU SÜRECİ

    Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı için başvurular aşağıdaki başvuru ekranı üzerinden hemen yapılabilir. Kabin memurluğu için başvuru son günü bulunmamaktadır. İlan yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayından kaldırılacaktır. 

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