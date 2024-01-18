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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den ekonomiye 56 milyar dolarlık katkı - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den ekonomiye 56 milyar dolarlık katkı

         Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:09
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        THY'den ekonomiye 56 milyar dolarlık katkı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda zirvenin başarılı geçmesini temenni etti, hayırlara vesile olmasını diledi.

        Milletin göğsünü kabartan başarılarla dolu bir yılı tamamlayıp daha büyük hedeflerle başlanan 2024 yılında video mesaj yoluyla da olsa zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu da olan Türk Hava Yolları, ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir.

        2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir. Dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya'nın da Türk Hava Yolları'nın güçlü kanatlarından payını alması bizleri memnun etmektedir. Türk Hava Yolları özelinde elde edilen tüm bu başarıları takdirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum."

        THY tarafından geçen yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişin, gelecek vizyonunun anlamlı bir yansıması olarak değerlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu düşüncelerle bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Semalarınız açık olsun diyorum" ifadesini kullandı.

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