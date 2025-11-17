Habertürk
        THY'den yurt içi uçuşlarda kampanya - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den yurt içi uçuşlarda kampanya

        Türk Hava Yolları (THY), düzenlendiği kampanyayla yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor

        Giriş: 17.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:29
        THY'den yurt içi uçuşlarda kampanya
        THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.

        Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.

        İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

