İlk uçuş macerasını ve tarihe nasıl geçtiğini biliyorsunuz. Wright Kardeşlerin ilk uçakla insanlığı tanıştırmasından yaklaşık 11 yıl sonra dünyanın ilk yolcu taşıyan hava aracı zeplin ve ilk havayolu tarihe geçiyor. Özellikle Almanya’da zeplinle uçuş macerası bir süre sonra Zeplin Derneği’ne sonra da “Delag” adıyla kurulan ilk havayoluna dönüşüyor. Delag şirketi, zeplinle ilk ticari uçuşlarına 1910’da başlıyor ve 4 yıl içinde 1500’den fazla uçuşla 10 binden fazla yolcu taşıyor.

Zeplinler diğer adlarıyla hava gemileriyle gökyüzünde yolculara geniş alanda hizmet sunuluyordu. Konfor o yıllara göre çok iyi bir seviyedeydi. Ancak zeplinlerin gökyüzü serüveni 1936’ya kadar sürdü. Zeplinlerle yapılan düzenli havayolu seferleri bir kazayla tarihi karıştı. Gökyüzünde seyahatlere yolcu uçakları devam etti.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) bu yıl ocak ayında yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl havayoluyla seyahat edenlerin sayısı 4.3 milyar oldu. Türkiye’de ise 2018 yılında 210.2 milyon yolcu havayoluyla seyahat etti. ACI (Airport Council İnternational) verilerine göre ise 2040 yılında 22.2 milyar yolcunun uçakla seyahat edecek. Bu tarz öngörüler de her yıl güncelleniyor.

Her sene uçakla seyahat edenlerin sayısıyla birlikte hizmet çeşitliliği, ürün gamları da artıyor. Havalimanları çağın ihtiyaçlarına göre yenileniyor, yeni meydanlar açılıyor. Havalimanlarının içinde bir değişim, dönüşüm yaşanıyor. Özel yolcu salonları (lounge) ve buralarda verilen hizmetlerde artıyor, hatta kendi içinde kategorilere ayrılıyor. Havayollarının rekabet ettiği en önemli hizmet kalemlerden birisi olarak da lounge’lar ön plana çıkıyor.

Atatürk Havalimanı’ndaki son uçuşum da Türk Hava Yollarının (THY) ikramlarıyla fark attığı İstanbul CIP Lounge’nda güzel zaman geçirmiştim. Sadece güzel zaman değil Habertürk Tv’de yapımcılığını yaptığım 21 yıllık havacılık ve turizm programım ‘Airport’ için de en hüzünlü çekimlere imza attım. Her şeyin saat gibi işlediği koca bir meydan, terminal ve lounge kısa bir süre kapatılacaktı. Bu ruh haliyle buradan son uçuş nasıl olabilirdi ki?

Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleşen ‘Büyük Göç’ sonrası İstanbul Havalimanı’ndaki THY ve İGA’nın lounge’larını dolaştım. THY’nin özel yolcu salonları cok ferah atmosfer, yüksek tavan, gün ışığı, revaklarla donanmış terminal yerli, yabancı hemen herkesi büyülemeye hazırdı. Yeni meydanda özel yolcu salonlarında konfor, tasarım, sunum, ikram çeşitliliğinde çıta epeyce yükseğe çekilmiş. Dolayısıyla Atatürk Havalimanı’nı bu yönüyle aramayacağız. Ancak sadece THY lounge çıtasını yükseğe çekmiyor. Bu alanda ciddi rekabet var. THY’nin de İstanbul Havalimanı’ndaki özel yolcu salonuyla dünyanın en iyileri arasına gireceğini söyleyebilirim. Şimdi buyurun THY’nin bu alanda kimlerle yarışacağına bir göz atalım. Dünyanın en iyi lounge’larını tanıyalım.

1) Air France First Class Lounge

Salon La Premiere, büyük ve küçük oda olarak iki konseptte hazırlanmış. Dünya mutfağından birçok yemek sunuluyor. Yemeğinizi isterseniz restoran bölümünde isterseniz istirahat ettiğiniz alanda yiyebiliyorsunuz. Özel yolcu salonunda Paris Quite Area isimli sessiz dinlenme alanı da mevcut. İki yatak ve uzanır pozisyonda oturabileceğiniz koltuklar bulunuyor. Bu alanın hemen ilerisinde ise spa mevcut. Paris Spa olarak adlandırılan bu alanda ise yüz bakımı ve masaj yaptırılıyor. Paris Shower isimli duş alınacak alanların yanı sıra La Premiere Whiskiy isimli bar ise yolcuların keyifli zaman geçirecekleri şekildi tasarlanmış.

2) Lufthansa First Class Lounge

Frankfurt Havalimanı’nda 2004 yılında hizmete giren yolcu salonu açıldığından bu yana en iyiler arasında, üst segmentin en eskilerinden ve listede yeri sarsılmayanlardan. THY’nin ikramını uçuran Turkish-Doco’nun kurucusu Atilla Doğudan imzası taşıyan bu lounge’da yemekler, yolcu seçimiyle özel olarak hazırlanıyor. Hatta malzemeyi görüp, tercih etme imkânı bile var. Özel bir asistanlar yolcu konforu için her şeyi sağlıyor. Yolcular Mercedes ve Porsche gibi lüks araçlarla uçaktan alınıp bırakılıyor.

3) Swiss First Class Lounge

Zürih Havalimanı’nın özel yolcu salonu Swiss Air ve Lufthansa yolcularına özel hizmet sunuyor. Apron manzaralı lounge’da alakart restoranları da bu özel yolcu salonunun öne çıkan bir diğer özelliği. Modern ahşap kaplamalı özel salon geniş ve ferah olarak tasarlanmış. Dünyanın dört bir yanında tedarik edilen bin çeşit şarabıyla da ön çıkıyor.

5) Cathay Pacific The Pier First Class Lounge

Dünyanın en iyi havalimanlarından birisi olarak öne çıkan Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda yer alan Cathay Pasific’e ait “The Pier” first ve business class yolcular tarafından kullanılıyor. The Pier’in 4 adet first, 2 adet business salonu var. Her zaman taze Japon noodle’larının tadına bakabileceğiniz salonun en ayırt edici özelliği ise dünya mutfağından örneklerin sunulduğu restoran. Terminalde 65 numaralı kapının bulunduğu yerde kalan The Pier, Çin kültürüne ait mimari konseptiyle ön plana çıkıyor. Ahşap ve koyu kahve renklerdeki salon. Spa merkezi, duş, alakart restoranı en önemli alanlar. Özellikle yöresel yapılan kokteyller burada en bilindik özelliklerden diyebiliriz.

5) Qantas First Class Lounge

Sydney Havalimanı’ndaki Qantas First Lounge, 8 bin 400 bitki bulunan bahçesiyle diğer yolcu salonlarından ayrılıyor. Sidney Havalimanı’nın dış hatlar terminalinde yer alıyor. Burası da apron manzarasına sahip. Masaj salonlarına kadar yolcuya eşlik eden yatay bahçe, havalimanında olduğunuzu unutturuyor. İkinci kattaki restoranda Avustralyalı ünlü şef Neil Perry’nin yemekleri nasıl hazırladığını izleyebileceğiniz açık bir mutfak yer alıyor.

6) Qatar Airwyas First Class Lounge

Katar Havayolları’nın Doha Havalimanı’ndaki özel yolcu salonu Al Safwa jakuzi, sauna ve iyileştirici tedavilerin yer aldığı SPA’sı ile öne çıkıyor. Çocuk odaları, oyun odaları ve özel aile odaları bulunan salonda dünya mutfağından seçkin yemekler sunuluyor. Uyuyabileceğiniz özel odalar var. Ortadoğu’nun lüks konseptini yansıtan özel yolcu salonu geniş bir alana sahip. Tavan yükseklikleri ve loş ışıkta olan konsepti yolcuyu dinlendirmek için tasarlanmış. Mimari açıdan da ilgi çeken bu salon suyun gücünü gösteren vurgusuyla da adından bahsettiriyor.

7) Emirates First Class Lounge

Emirates Havayollarının merkezi Dubai Havalimanı’nda alakart yemekler sunan restoranı, puro barı, ücretsiz 15 dakikalık tedaviler içeren spa’sı ile Emirates First Class Lounge bir farkındalık oluşturuyor. Bu salonu kullanan yolcular en kısa zamanda ve özel tahsisli alandan direkt uçaklarına geçebiliyor. İnce ve uzun olan mimari yapısı bu lounge yolcuya terminalde oturuyormuş hissi veriyor. Yolcu özel bir alanda oturmaktan ziyade alt katındaki renkli, ışıklı alışveriş noktalarıyla her zaman terminalle iç içe oluyor.

8) Singapur Airlines SilverKris Lounge

Her yıl dünyanın en iyi havalimanı seçilen Singapur Changi’de yer alan Singapur Havayolları’na ait Silver Kris Lounge rakiplerinden biraz geride kalıyor. En son Singapur aktarmalı Sidney uçuşumda bu özel yolcu salonunu kullanma imkanım oldu. Salon oldukça kalabalık oluyor, ancak gold üyelerin kullandığı taraf daha sakin. Bu kadar ön plana çıkan bir havalimanı için daha iyisi olabilir, ama yine de ortalamanın üstünde bir yer. Özellikle çalışanların güler yüzlü oluşu dikkatimi çekmişti. Salonun mimarisi ahşap ve mermer karışımı. Kahverengi tonlar ön planda. Tavan yüksekliği pek bir rahatlatıcı değil ama hijyen konusunda çok ön plana çıkıyor.

9) TAV Prime Class Lounge Muskat

Orta Doğu’nun incisi Umman’a kısa süre önce bir seyahat yaptım ve beni şaşırtan bir manzarayla karşılaştım. Oman Air’in ana üssü Muskat Havalimanı’nda TAV iştiraki Prime Class çatısı işletilen özel yolcu salonu çok yeni olmasına rağmen dünyanın dikkatini çekmeye başlamış. Mimari açıdan ferah bir salon. İnce uzun bir yapısı var. Özel odalar, süitler, masaj salonları, kuaför, terzi, çocuk oyun alanları dünya ve Türk mutfağından seçkin örnekler taze olarak yolculara sunuluyor.