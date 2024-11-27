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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY EuroLeague'de 12. hafta heyecanı başlıyor! - Basketbol Haberleri

        THY EuroLeague'de 12. hafta heyecanı başlıyor!

        Basketbol THY EuroLeague'de 12. hafta heyecanı, 28 Kasım Perşembe günü (yarın) oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:15 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:18
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        EuroLeague'de 12. hafta heyecanı!
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        THY EuroLeague'de 12. hafta heyecanı 28 Kasım Perşembe günü (yarın) başlayacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna, yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

        Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 29 Kasım Cuma günü sahneye çıkacak.

        EuroLeague'de çıktığı son 6 müsabakayı kazanan lider Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

        Bu sezon organizasyonda inişli çıkışlı bir performans sergileyen 9. sıradaki Anadolu Efes ise TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Fransa ekibi LDLC ASVEL'e konuk olacak. Karşılaşma, Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak.

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        THY EuroLeague'de 12. hafta, "El Clasico"ya sahne olacak. Sezonun geri kalan bölümünde istedikleri performansı sergileyemeyen Barcelona ile Real Madrid, yarın TSİ 22.45'te Palau Blaugrana'da kozlarını paylaşacak.

        Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ise 29 Kasım Cuma günü milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Fransa ekibi Monaco'yu konuk edecek. OAKA Altion'da oynanacak maç, TSİ 22.15'te başlayacak.

        MAÇ PROGRAMI

        THY EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

        28 Kasım Perşembe (Yarın):

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Baskonia (İspanya)

        22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

        22.30 Partizan (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)

        22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

        22.45 Barcelona (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

        29 Kasım Cuma:

        20.45 Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Monaco (Fransa)

        23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Anadolu Efes

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