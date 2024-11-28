THY indirimli yurt dışı bilet kampanyası başlattı! Kampanya hangi uçuşlar için geçerli?
Türk Hava Yolları yurt dışı indirimli bilet kampanyası başlattı. İstanbul çıkışlı uçuşlarda geçerli olacak indirimli fiyatlar kapsamında yolcular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Güney Avrupa'ya seyahat edebilecek. İşte, THY bilet kampanyası geçerlilik tarihi ve uçuş seferleri listesi...
Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Avrupa’ya indirimli bilet kampanyası başlattı. 129 ile 239 dolar arasında değişen bilet fiyatları ve geçerli olduğu uçuş listesi paylaşıldı. İşte, THY indirimli bilet kampanyası...
THY BİLET KAMPANYASI GEÇERLİLİK TARİHİ
Kampanya 26 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında sürecek.
THY BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHLERİ
Kampanya süresince bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 26 Mart 2025 tarihlerinde seyahatlerini gerçekleştirebilecek.