5 Şubat THY iptal seferler: Türk Hava Yolları iptal olan iç ve dış seferler hangileri?
Türkiye kar yağışı etkisi altına giriyor. Bu hafta uçak ile seyahat edecek yolcular, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal olup olmadığını araştırıyor. Türk Hava Yolları, iç ve dış hatlarda iptal olan uçuşları anbean paylaşıyor. Peki, THY iptal olan seferler hangileri? İşte, 5 Şubat 2025 THY iptal olan seferleri sorgulama ekranı...
Türkiye karlı havanın etkisine giriyor. Bu nedenle birkaç gün içerisinde planlanan bazı Türk Hava Yolları uçuş seferlerinin iptal olması bekleniyor. Peki, 5 Şubat bugün THY iptal olan seferler hangileri ve iptal edilen uçuşlar nasıl öğrenilir? İşte, THY iptal olan iç ve dış sefer hatları...
TÜRK HAVA YOLLARI (THY) İPTAL OLAN UÇUŞLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar gerçekleştiriyor. Bugün hangi uçuşların iptal olduğunu öğrenmek için aşağıdaki linkten kontrol sağlayabilirsiniz.