THY kabin memuru başvuruları başladı. 700 kadın personelin alınacağı duyurulan THY kabin memurluğu alımlarında başvuru şartları da belli oldu. Peki, THY kabin memuru başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

THY KABİN MEMURU BAŞVURU NASIL YAPILIR?

THY Kabin Memuru başvuruları, https://careers.turkishairlines.com adresi üzerinden başvurular gerçekleşiyor. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.

THY KABİN MEMURU BAŞVURU

THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

*T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

*01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak

*En az lise mezunu olmak

*İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

*Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

*Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLAR

*160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

*THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak

*Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

*THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

*THY A.O., belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

THY KABİN MEMURU BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

THY A.O.’dan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen,

Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde;

Boy ölçümü aşamasında elenen, Herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,

Ortaklık ve Ortaklık personeline karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz ifadeler içeren iletişim kurduğu tespit edilen, adaylar ilanımıza başvuru yapamayacaklardır.Kabin Memurluğu mesleği üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup THY A.O.’da Kabin Ekibi üyesi olarak görev yapanlar, Ortaklığın halen uygulamada olan Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.