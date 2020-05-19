Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Samsun'a tarihi uçuş düzenliyor. Corona virüs gölgesinde geçecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yani Milli Mücadele'nin başladığı günde yani bugün Samsun'a bir uçuş gerçekleşecek. THY'nin Samsun uçuşuna hatıra bileti almak mümkün. THY Samsun'a tarihi uçuş bileti ile ilgili detaylar haberimizde.

TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SAMSUN'A TARİHİ UÇUŞ BİLETİ NASIL ALINIR?

Tarihi yolculuk için isteyenler www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden birer hatıra bileti de oluşturabilecek. Hatıra biletleri #TarihiYolculuk ve #TK1919 etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

TARİHİ YOLCULUK BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Açılan sayfada isim ve soy isim bilgilerini girdikten sonra "UÇUŞA KATIL" butonuna basmanız yeterli.

THY'DEN SAMSUN'A TARİHİ YOLCULUK

THY tarihi yolculuğu şu ifadelerle duyurdu: "19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yere, Samsun’a uçuyoruz.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"

THY'NİN TARİHİ UÇUŞUNA 2,5 MiLYON HATIRA BiLET

Dün konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tarihi Yolculuk'ta 2.5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de tarihiyolculuk.com' dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım" paylaşımında bulundu.