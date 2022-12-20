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THY ve HİB'den 3 milyar dolarlık eğitim ihracatı anlaşması

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), eğitim ihracatındaki payını büyütmek için Türk Hava Yolları (THY) ile bir protokol imzaladı. Bu kapsamda, uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye ulaşımında indirimler sağlanması hedefleniyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Sektörümüzün 2023 yılı hedefi 350 bin uluslararası öğrenciyi Türkiye’de ağırlamak. Bugün 140’tan fazla ülkeden öğrenci ağırlayan sektörümüzün uluslararası öğrenci temininde ilk 5 ülke arasına girmesini arzuluyoruz. Uluslararası öğrencilerden elde edilen geliri 2025 yılında 3 milyar dolara, 2030 yılında 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi

THY ve HİB'den eğitim ihracatı işbirliği
HABERTURK.COM

Hizmet İhracatçıları Birliği, 140’tan fazla ülkeden 300 bine yakın uluslararası öğrenci ağırlayan Türkiye'ye, daha fazla yabancı öğrenci getirmek hedefiyle Türk Hava Yolları (THY) ile stratejik bir iş birliğine gitti.

Yapılan protokol kapsamında, 20 Aralık 2022- 28 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenen biletlemeler ve gerçekleşecek uçuşlar için, Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrencilerin ailelerine ekonomi kabini gidiş-dönüş seyahatlerinde yüzde 30 indirim sağlanacak.

Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye eğitim ve öğretim kuruluşları aracılığıyla sağlanacak indirim, eğitim hizmetleri ihracatının yoğun olduğu İran, Irak, Ürdün, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Somali, Mısır, Sudan, Nijerya, Fas, Cezayir, Cibuti ve Kamerun çıkışlı, gidiş-dönüş uçuşlarda geçerli olacak.

Yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları, 20 Aralık 2022-30 Kasım 2023 tarihleri aralığında düzenlenen biletlemeler ve 20 Aralık 2022-31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek uçuşlar için Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye eğitim ve öğretim kuruluşlarına ayrıca bir indirim daha sağlayacak.

Buna göre, ilk defa 2022 ve 2023 yıllarında yeni kayıt yaptıracak uluslararası öğrenciler ve 3 aile yakınının, ekonomi kabininde tek yön ve gidiş-dönüş seyahatleri için yüzde 20 indirim yapılacak.

'HEDEF İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRMEK'

İmza törenin açıklamalarda bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, hizmet ihracatında hedeflere ulaşabilmek için stratejik iş birliklerinin oldukça mühim olduğunu vurguladı.

2020 yılında 200 bin uluslararası öğrencinin ağırlandığı kaydeden Bolat, "Özellikle pandemi döneminde üniversitelerin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu bu rakamın, bu yılın sonunda 300 bine yaklaşacağını öngörüyoruz" dedi.

Bolat, "Sektörümüzün 2023 yılı hedefi ise 350 bin uluslararası öğrenciyi Türkiye’de ağırlamak. Bugün 140’tan fazla ülkeden öğrenci ağırlayan sektörümüzün uluslararası öğrenci temininde ilk 5 ülke arasına girmesini arzuluyoruz. Uluslararası öğrencilerden elde edilen geliri 2025 yılında 3 milyar dolara, 2030 yılında 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" hedeflerini paylaştı.

Ahmet Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ise, yıl sonu hedefinin 90 milyar dolar, 2025 yılı için hedefinin de 130 milyar dolar ve üzeri ihracat olduğuna değindi.

'THY EĞİTİMİ DE UÇURACAK'

Türkiye’nin Bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları’nın desteğinin eğitim sektörü için önemli olduğuna vurgu yapan Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da, "Yaptığımız iş birliği, öğrenci sayısında yakaladığımız artışın hızını artıracaktır. Türk Hava Yolları markasının sektörümüzle yan yana gelmesinin yaratacağı pozitif algı da tanıtım faaliyetlerimize önemli bir katkı sağlayacak. Tabiri caizse Türk Hava Yolları, eğitim sektörümüzü de uçuracak” diye konuştu.

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