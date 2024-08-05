2024 yılı ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 arttıran THY, yeni uçuş hatları içinde çalışmalara devam ediyor. THY, uçak müsaitliği ve Pazar şartlarına göre, Şili’nin Santiago, Suudi Arabistan’ın Abha, Mısır’ın Aswan, Rusya’nın Mahaçkale, İspanya’nın La Coruna, Azerbaycan’ın Lenkeran, Fransa’nın Nantes, Sudan’ın Port Sudan, Kazakistan’ın Atyrau, Pakistan’ın Sialkot, Somali’nin Hargeisa ve Polonya'nın Katoviçe noktalarına tarifeli yolcu seferleri başlatma kararı aldı.

PERSONEL SAYISI YÜZDE 7 ARTTI

Söz konusu dönemde 22,1 milyon yolcu taşıyan ve 591 milyon dolar Esas faaliyet Kârı elde eden THY, personel sayısını da yüzde 7 arttırdı. Bu kapsamda geçen yılın aynı döneme göre, pilot ve pilot adayı sayısı yüzde 11, kabin memuru sayısı ise yüzde 6 arttı. 2024 yılı ikinci çeyreğinde pilot ve pilot adayı sayası 7 bin 82, kabin memuru sayısı ise 15 bin 163 oldu. Toplam personel sayısı ise 33 bin 486 olarak kayıtlara geçti.