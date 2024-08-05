Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.893,41 %-5,54
        DOLAR 33,3461 %0,38
        EURO 36,5647 %0,86
        GRAM ALTIN 2.581,72 %-1,04
        FAİZ 42,31 %0,81
        GÜMÜŞ GRAM 29,16 %-4,50
        BITCOIN 52.728,00 %-10,84
        GBP/TRY 42,5888 %0,06
        EUR/USD 1,0954 %0,39
        BRENT 76,77 %-0,05
        ÇEYREK ALTIN 4.221,12 %-1,04
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY’den 12 yeni hat açacak - İş-Yaşam Haberleri

        THY’den 12 yeni hat

        Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), Pazar ve uçak müsaitliğine bağlı olarak Şili, Mısır, Suudi Arabistan, İspanya, Azerbaycan, Fransa, Sudan, Kazakistan ve Somali'de yeni uçuş hatları açacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 21:45 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Hava Yolları'ndan 12 yeni hat
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 yılı ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 arttıran THY, yeni uçuş hatları içinde çalışmalara devam ediyor. THY, uçak müsaitliği ve Pazar şartlarına göre, Şili’nin Santiago, Suudi Arabistan’ın Abha, Mısır’ın Aswan, Rusya’nın Mahaçkale, İspanya’nın La Coruna, Azerbaycan’ın Lenkeran, Fransa’nın Nantes, Sudan’ın Port Sudan, Kazakistan’ın Atyrau, Pakistan’ın Sialkot, Somali’nin Hargeisa ve Polonya'nın Katoviçe noktalarına tarifeli yolcu seferleri başlatma kararı aldı.

        PERSONEL SAYISI YÜZDE 7 ARTTI

        Söz konusu dönemde 22,1 milyon yolcu taşıyan ve 591 milyon dolar Esas faaliyet Kârı elde eden THY, personel sayısını da yüzde 7 arttırdı. Bu kapsamda geçen yılın aynı döneme göre, pilot ve pilot adayı sayısı yüzde 11, kabin memuru sayısı ise yüzde 6 arttı. 2024 yılı ikinci çeyreğinde pilot ve pilot adayı sayası 7 bin 82, kabin memuru sayısı ise 15 bin 163 oldu. Toplam personel sayısı ise 33 bin 486 olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı