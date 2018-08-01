Tianjin Teda - Guangzhou maçı istatistikleri

Tianjin Teda ve Guangzhou, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Tianjin Teda 18 puanla 10. sırada, Guangzhou 24 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tianjin Teda, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Guangzhou, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 492. İddaa'da Tianjin Teda kazanır 5.00, berabere biter 4.00, Guangzhou kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Tianjin Teda son haftadaki Henan Jianye müsabasında 1-0 kazandı.

Guangzhou ise Tianjin Songjiang karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tianjin Teda, 13 gol attı ve 9 gol yedi.

Guangzhou ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guangzhou, 5 gol atarken 9 gol yedi.

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