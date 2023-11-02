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        Haberler Gündem Güncel Pes dedirten hırsızlık! Arabayı çalan kişinin eski sahibi olduğu anlaşıldı!

        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı

        İstanbul Arnavutköy'de 3 ay önce bir araç çalındı. Aracın izini süren polis, anlaşılmaz bir görüntüden yola çıkarak olayı çözdü. Otomobili çalan kişinin, aracı 3 ay önce satan Kerem İ. olduğu belirlendi. Şüphelinin yedek anahtarla olayı gerçekleştirdiği öğrenildi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 02.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:35
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        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
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        İstanbul’da çok sık rastlanmayan bir yöntemle araç hırsızlığı yaşandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, M.M. adlı bir kişi 3 ay önce ikinci bir el araç satın aldı. Bir süre sonra ise satın aldığı araç Arnavutköy’de çalındı.

        SATAN KİŞİNİN İZİNE ÇIKTI

        Şikayet üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Aracın çalındığı bölgede güvenlik kamera görüntüsü elde edildi. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın görüntüsü uzak mesafe olduğu için net değildi. Bunun üzerine sokak çalışması yapan polis 3 aylık çalışma sonrası önemli bir iz buldu. Yapılan çalışmalarda, aracı çalan kişinin aracı satan Kerem İ. olduğu belirlendi.

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        YEDEK ANAHTARLA ÇALMIŞ

        Çalışmanın ardından şüpheli Kerem İ. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin bulunduğu yerde 3 adet silah ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre, şüphelinin sattığı aracı yedek anahtarla çaldığı ortaya çıktı. 6 farklı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki şüpheli Kerim İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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