Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de Filistin'in ve mazlum Filistin halkının yanında durmaya devam ettiğini ifade eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırıları ve uluslararası hukuku yok sayan zulmü karşısında, Türkiye, devleti, hükümeti ve milleti olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bu çerçevede, İsrail ile yürütülen tüm ticari işlemler uzun süre önce alınan kararla tamamıyla durdurulmuş olup Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılması, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için Ticaret Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliam politikaları, bölgemizi şiddet ve istikrarsızlık sarmalına sürükleyen saldırganlığı yalnızca Filistin halkını değil, tüm insanlığı hedef almaktadır. Bu noktada, uluslararası toplumun zulme karşı dik durması ve insanlık vicdanının gereğini yerine getirmesi elzemdir."