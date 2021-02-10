Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakanlık 115 sürekli işçi alımını Resmi Gazete'de yayımladı. İşte Ticadret Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarıyla ilgili detaylar...
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 15-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
Konuya ilişkin detaylı bilgiler, 15 Şubat'ta İŞKUR'un internet sitesindeki ilanla duyurulacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlanmasından itibaren 5 gün içinde "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.
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