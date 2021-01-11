Ticaret borsalarında 351 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

AA

Ticaret borsalarında 2020 yılı ağustos ile kasım ayları arasında 351 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu aylarda borsalarda toplam 351 bin 116 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 69 bin 815 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 66 bin 90 ton ile Sakarya ve 58 bin 448 tonla da Bolu/Düzce ticaret borsaları izledi.

Giresun Ticaret Borsası'nda da ise 36 bin 109 ton üründe işlem gerçekleştirildi.