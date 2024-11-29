Ticari gayrimenkulde reel düşüş

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2024 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,8 oranında arttı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 44,1 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 6,5 oranında azaldı. Konut fiyatlarında olduğu gibi ticari gayrimenkullerde de reel olarak düşüş yaşandı.

3 büyük ildeki değişime bakıldığında; İstanbul'daki fiyat artışının (yüzde 32), Türkiye ortalamasının (yüzde 44,1) oldukça altında kaldığı görüldü. İzmir yüzde 44,8 ile ortalamanın biraz üstünde artış yaşarken, Ankara yüzde 55,6 ile ciddi bir yükseliş kaydetti.