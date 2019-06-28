Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye yönelik “Son Durak” operasyonu başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler turist gibi bindikleri araçlarda sürücüleri suçüstü yakaladı.

Yapılan operasyonlarda 19 ticari taksi şoförü gözaltına alındı.



MİLLİ FUTBOLCU DA DOLANDIRILMIŞ

Gözaltına alınan taksicilerin Beşiktaşlı Şili’li milli futbolcu Enzo Roco’yuda dolandırdıkları ortaya çıktı. Taksi şoförünün milli futbolcuyu Beşiktaş’tan Sultanahmet’e götürdüğü ve buna karşılık bin lira para aldığı öğrenildi.

ORGANİZE HAREKET EDİYORLAR

Bu şoförlerin Beyoğlu ve Sultanahmet de organize bir şekilde hareket ettikleri ve haberleştikleri de belirlendi. Örgütlü bir şekilde hareket eden bu taksicilerin başka suçlardan sabıka kayıtları olduğu da ortaya çıktı.

Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.