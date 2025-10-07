Habertürk
        TikTak, Getir Araç'ı satın aldı - Otomobil Haberleri

        TikTak, Getir Araç’ı satın aldı

        Araç paylaşım ve günlük araç kiralama platformu TikTak, Getir Araç'ı satın aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:58
        TikTak, Getir Araç'ı satın aldı
        Getir Araç’ın TikTak çatısı altına katılmasıyla birlikte şirketin filosu yaklaşık 8.500 araca ulaştı. Bu satın almayla TikTak, Türkiye’nin en büyük araç paylaşım platformu olurken Avrupa’nın da en büyük üç araç paylaşım şirketinden biri konumuna yükseldi.

        TikTak Kurucusu ve CEO’su Ersan Öztürk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “2020 yılında yola çıkarken amacımız şehir yaşamını kolaylaştırmaktı. Getir Araç’ın TikTak bünyesine katılmasıyla birlikte, kullanıcılarımıza iki kat daha fazla hizmet verebilecek kapasiteye ulaşıyoruz. Aynı zamanda şehirlerimizi daha yaşanabilir ve çevre dostu hale getirmek için önemli bir adım atıyoruz. TikTak olarak, Türkiye’nin ulaşım geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz.”

        TikTak, 7 Ekim 2025 tarihinden itibaren 500 binden fazla aktif kullanıcıya 8.500 araçla hizmet verecek. TikTak kullanıcılarının 2026 yılında 10 milyon kiralama yapması bekleniyor.

