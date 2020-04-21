TiktTok hesabı nasıl kapatılır?

Tik Tok uygulamasını hiç denediniz mi? Eğer Tik Tok uygulaması kullanıcısı iseniz dikkatlerinizi bize verin o vakit. Çin menşeili bir uygulama olan Tik Tok video paylaşım uygulaması, Türkiye gibi çok sayıda ülkede büyük bir kullanıcı kitlesine çok kısa sürede ulaştı. Tik Tok’ta paylaşılan videoların birçoğu komik görüntülerden oluşmaktadır. Ancak Tik Tok kullanmayı her hangi bir sebepten dolayı artık düşünmüyorsanız Nasıl kapatacaksınız? Bu yazımızda Tik Tok Hesabı Nasıl Kapatılır? Konulu yazımızı sizler için derledik.

Video paylaşım uygulaması olan Tik Tok platformu, kolaylıkla video çekmeniz için hazır kalıpların bulunduğu ve genellikle çekilen videolarında komik olması sebebi ile kullanıcı sayısı hızla artan ve insanların uzun süre uygulamada kaldığı bir uygulama olmayı başardı. Yalnız bu denli beğenilmesine rağmen sıkıldıysanız ya da herhangi bir sebepten dolayı Tik Tok kullanmayı artık düşünmüyorsanız hesabınızı kapatmak isteyebilirsiniz. Yalnız bilmeniz gereken bir detay Tik Tok hesabınızı geçici olarak kapatmak istiyorsanız ki bu şekilde bir işlem bulunmuyor, yani Tik Tok dondurma nasıl yapılır diye boşuna bakmanıza gerek yok, bu adımlar Tik Tok silme ya da Tik Tok kapatma adımlarıdır. Zaten sisteme kayıtlı telefon numarasıyla açtığınız hesabı kapattınız ama ileride tekrar açmak istiyorsanız kapatma işlemini gerçekleştirdiğiniz gün dahil olmak üzere 30 gün içerisinde aynı numara üzerinden hesap doğrulaması yaparak tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uyarı olarak hatırlatmak isteriz ki kapatılan hesaptaki videoları geri alamazsınız. Yani silinen videoları geri almak gibi bir seçenek sizlere sunulmamaktadır. Veri kurtarma programlarına iş düşer ve o da cihazdan kurtarma işlemini yapmayı dener. Ancak sonuç verir mi bilinmez.

Tik Tok Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

Tik Tok Hesabı Nasıl Kapatılır? Sorusunun cevabını detayları ile aşağıda açıkladık.

Tik Tok uygulamasındaki ana sayfanın alt kısımdaki profil simgesine dokunun

Aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi "3 noktaya" tıklıyoruz

"Hesabımı yönet" dokunup sonra

Açılacak sayfada en altta bulunan "Hesabınızı kaldırmayı..." başlayan yazıya tıklayınız

Karşınıza çıkacak pencerede "Kodu gönder" yazısına dokunup sisteme kayıtlı olan cep telefonunuza gelecek kodu "Doğrulama kodu" alana yazıp devam etmeniz durumunda Tik Tok silme işlemini tamamlayacaksınız

Hesap kapatma için önemli uyarılar

Tik Tok hesap kapatma işleminden sonra;

Uygulamayı kaldırmak için iPhone' dan uygulamanın üstüne basılı tutun

X simgesine tıklamanız yeterli

Android' de ise uygulamalardan kaldırabilirsiniz.

Hesap kapatmadan sonrası için bazı önemli hususları belirtmek isteriz. Bunların dışındakiler için işlem yapacağınız sırada size bilgi olarak ekrana getirilecek. Verilen adımlar telefon markası seçmez, bütün markalarda aynı şekilde yapılmaktadır.

Silinen videolar veya mesajları geri getiremezsiniz.

Yaptığınız sohbet mesajları karşı tarafta durmaya devam eder.

Hesaptaki tüm videolara erişim kaybedilir.

Alınan ürünlerin parası iade edilmez.

Mevcut hesaptan giriş yapılamayacak.

Eğer yukarıdaki yöntem ile hesabınızı silemediyseniz o zaman Tik Tok platformuna ticked atmanız gerekiyor. Bu yöntemi de aşağıda sırası ile derledik.