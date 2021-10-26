Binada her yeri gezen tilkinin şantiyedeki köpekle bile dostluk kurduğunu belirten işletme sahibi Hüseyin Demiray, "Benim şantiyede baktığım bir köpeğim vardı. Tilki onunla da dostluk kurmuştu. Tilki ile çok iyi dost olan köpeğim öldü. Köpek ölünce tilki bir süre gözlerden kayboldu.