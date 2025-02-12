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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Tim Jabol Folcarelli: Elimden gelenin en iyisini yapacağım - Trabzonspor Haberleri

        Tim Jabol Folcarelli: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

        Trabzonspor Kulübü 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Tim Jabol Folcarelli için imza töreni gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:15
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        "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"
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        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Folcarelli için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Murat İskender de katıldı.

        "BAŞARILI BİR KARİYER GEÇİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

        İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Murat İskender, “Kadromuza genç ve başarılı bir futbolcu dahil ettik. Tim Jabol Folcarelli’nin Trabzonspor’umuza uzun yıllar boyunca en iyi şekilde hizmet edeceğine ve Bordo-Mavi formamıza değer katacağına inanıyoruz. Gerek yeteneği gerekse çalışma disipliniyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Kendisine Trabzonspor Ailesine hoş geldin derken, kulübümüzle birlikte başarılı bir kariyer geçirmesini temenni ediyoruz” dedi.

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        "SABIRSIZLANIYORUM"

        Yeni transfer Tim Jabol Folcarelli ise, Trabzonspor Kulübü’nün bir parçası olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Transferimde emeği geçen başta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere, aileme, menajerime ve bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiada yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bu transferin hem kariyerim hem de kişisel gelişimim için büyük bir adım olacağına inanıyorum. Sahada Trabzonspor için mücadele etmek ve taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir an önce çalışmalara başlayıp, takım arkadaşlarımla birlikte sahada ter dökmek için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte bu büyük camiayı hak ettiği başarılara ulaştırırız” diye konuştu.

        Yeni transfer Tim Jabol Folcarelli’nin 26 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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