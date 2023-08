Tülay Tekin (57), oğlunu en son, beraber gittikleri hastanede gördüğünü söyleyerek, "Lavaboya gidiyorum' diyerek yanımdan ayrıldı. Bir daha göremedim. Çok korkuyorum. Ne olur oğlum gelsin dedi. Baba Osman Tekin (60) ise Ahmet'in tıp fakültesini sevmediğini, bizi kırmamak için devam ettiğini öğrendik. İstemiyorsan okuma oğlum. Evine gel. Eve gelmek istemiyorsan da yerini bildir" diye konuştu.

Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Ahmet Enes'ten bir daha haber alınamadı.

"BU KADAR UZUN SÜRE UZAK KALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Baba Osman Tekin ise "Ahmet Enes'i en son 21 Temmuz saat 09.00 civarlarında gördük. O günden bu yana da herhangi bir haber alamadık. Zaten kendisi tıp fakültesi öğrencisiydi. Halinde, tavrında hiçbir değişiklik yoktu. İçine kapanık bir çocuktu. Fazla konuşmuyordu. Arkadaşlarıyla derin sohbetlere girerdi. İnsanın aklına her şey gelebiliyor. İyi taraflarıyla kendimize teselli vermeye çalışıyoruz ama her ihtimali de düşünüyoruz. Bu kadar uzun süre uzak kalması mümkün değil. Arkadaşlarıyla geçen sene tatile gitti. Tatilde kaldığı süre boyunca 10 defa telefonla konuştuk. Her şeyini haber verirdi" dedi.