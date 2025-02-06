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        Tipide facia! Ölü ve yaralılar var

        Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunda facia yaşandı. Olayda bir otobüs TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:08
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        Tipide facia! Ölü ve yaralılar var
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        Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, Iğdır'dan İstanbul'a giden Volkan Aytan (43) yönetimindeki Aras Turizme ait yolcu otobüsü, F.K. (45) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Aytan, kaldırıldığı Gölova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 29 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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