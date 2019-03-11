Tiroit bezinin görevi tiroit hormonlarını üretmek, depolamak ve gerektiğinde kana vererek metabolizmayı kontrol altında tutmak olarak tanımlanıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre tiroit bezinden salgılanan T3 ve T4 hormonlarının kandaki değerlerinin az veya çok olması durumunda bazı tiroid hastalıkları oluşuyor. Şişli Florence Nightinhale Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, hipertiroid ve hipotiroidiyi kişinin sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde önemli etkileri olan hastalıklar olarak değerlendirip besinlerle ilişkilerine dair bilgiler veriyor.

TİROİT HASTALIKLARI VE BELİRTİLERİ

Tiroit bezinin yeterli hormon üretememesine bağlı olarak kanda çok az bulunması durumuna “hipotiroidi” deniyor. Bu hastalığın kadınlarda görülme oranının erkeklere oranla daha fazla olduğu belirtiliyor. Beslenme ile ilişkili görülen en önemli yönünün ise yavaşlayan metabolizma nedeniyle kilo artışı olduğuna dikkat çekiliyor. Hipotiroidinin en önemli bulguları arasında; Halsizlik, yorgunluk, kabızlık, eklem ağrıları, adale krampları, deride kuruluk, saç dökülmesi, yüz ve özellikle göz kapaklarında şişme ile hareketlerde yavaşlama bulunuyor. Bu hastalarda iştah azalmasına rağmen ağırlık artışı ve kilo problemi de gelişebiliyor. Yiyeceklere dikkat edilmesine ve spor yapılmasına rağmen hem vücut ağırlığında hem de kolesterol düzeylerinde artma gerçekleşmesi halinde bu hastalığın akla gelmesi gerekiyor. Hipertiroidi ise tiroit bezinin gereğinden fazla çalışmasına bağlı olarak tiroit hormonlarının fazla miktarda üretilip kana salınması sonucu ortaya çıkıyor. En önemli belirtilerinden birinin de metabolik hızın artması ile meydana gelen kilo kaybı olduğu belirtiliyor.

TİROİDE DOST BESİNLER

* İyot: Tiroit fonksiyonları için elzem bir mineral olarak değerlendiriliyor ve tükettiğimiz birçok besinin içerisinde bulunuyor. (İhtiyaçtan fazla alınması otoimmün tiroit hastalığına neden olabiliyor.)

* E vitamini: E vitamininden zengin beslenme iyodun emilimini artırıyor

* Çinko: Çinkodan zengin; badem, deniz ürünleri, et, karaciğer, tavuk, hindi, fındık, ay çekirdeği, süt ve yumurtanın tüketim alışkanlıkları arasında olması gerekiyor.

* Selenyum: Selenyum minerali, tiroit hormonu için önemli rol oynuyor. Selenyumdan yetersiz beslenildiğinde, kanda T4 ve TSH hormonu yükseliyor, T3 hormonu düşüyor. İyot ve selenyum eksikliğinin birlikte görülmesi halinde hastalığın şiddeti daha da artıyor. Selenyum kaynağı besinler olan balık, karides, dana karaciğeri, hindi ve dana eti, mercimek, mantar, susam, ceviz, ay çekirdeği ve tam tahıllar selenyum seviyesinin düşmesini önleyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

* Balık: Doymamış yağ asitlerinin, özellikle de Omega-3’ün tiroit fonksiyonlarını düzenleyici özelliği artık net olarak bilindiği için haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerekiyor.

* Keten tohumu: Günde 1-2 yemek kaşığı taze öğütülmüş keten tohumunun salatalara ve piştikten sonra sebze yemeklerine ve çorbalara ilave edilip tüketilmesi öneriliyor. Bunun nedeninin hem lif oranı yüksek hem de E vitamini ve çinko mineralinden zengin bir besin olması olduğu belirtiliyor.

* Posa: Tam tahıl ürünleri ve kuru baklagiller iyi birer bitkisel protein kaynağı oldukları için haftada 2 kez tüketilmesinin yararlarına dikkat çekiliyor.