"Erkek böceklere dokunduğunuz zaman bir tıslama sesi çıkarıyor ve bu ses sayesinde avcılarından korunmaya çalışıyor. Ses, yılanın çıkardığı sesi anımsattığı için avcılar yılanla karşılaştıklarını düşünüyor. Büyük ve ürkütücü görünse de tamamen zararsız bir canlıdır.