111 YILDIR GÜNDEMDE

194 dakikalık filmde başrolleri Kate Winslet, Leonardo DiCaprio ve Billy Zane paylaştı.

James Cameron, aynı zamanda ‘Titanic’in 10 Şubat'ta yeniden gösterime girecek olmasının mutluluğunu yaşıyor. Yönettiği ‘Titanic’in gösterime girmesinin 25’inci yılı vesilesiyle izleyicilerle yeniden buluşacak olan ‘Titanic’, böylelikle en çok hasılat elde eden ilk 10 film listesinde 4’üncü sıradan 3’üncü sıraya yükselecek.

Bunun sonucunda da ilk 3’te James Cameron’ın iki filmi olacak.

Buz dağına çarparak 1.514 yolcusuyla Büyük Okyanus’a gömülen, Titanic, 111 yıldır gündemden düşmüyor.

Peki Titanic, her daim neden gündemde yer alıyor?

Bunun nedenlerinden biri elbette ‘batmaz’ denilen bir geminin ilk seferini bile tamamlayamadan batması. Bir diğer nedense en zengininden en yoksuluna kadar herkesin ölüm karşısındaki çaresizliğini en etkileyici şekilde gözler önüne sermesi.

Bir neden de kazadan sonra dünya deniz ulaşımında radikal değişikliklere vesile olması.