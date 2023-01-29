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Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

James Cameron’ın 8 filminin toplam hasılatı, 4 büyük futbol liginin 8 takımının piyasa değerine eşit. En fazla hasılat elde eden ilk 10 film listesinde Cameron’un 3 filmi bulunuyor. Listenin başında da kendisinin filmi yer alıyor

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  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    O RIHTIMA ADIM ATAMADILAR 
    New York’ta feribotla Özgürlük Anıtı’na giderken gözüm az biraz ilerideki limana ilişti. 

    Kaptan John Smith, New York’a planlanan süreden daha erken varma adına inat etmeseydi döneminin en büyük yolcu gemisi o limana yanaşacak, 1.514 kişiden kimisi rıhtıma yeni hayatına başlama adına adım atacaktı. 

    Kimisi ise sevdiklerini görüp tekrar memleketlerine dönecekti.
    Ne var ki dünya denizcilik tarihinin en ölümcül kazalarından biri nedeniyle o rıhtıma adım atamadılar. 
    Titanic… 
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    DERİNLİKLERİN ADAMI 
    ‘Batmaz’ denilen Titanic’in ilk seferinde Atlas Okyanusu’na gömülmesi, çarpıcı bir hikâye olarak yıllarca Hollywood’un gündeminde yer aldı. 

    Defalarca filme çekilen Titanic, beyazperdeye en etkili şekilde 1997’de James Cameron tarafından yansıtıldı. 

    O James Cameron ki filmi çekmeden önce 3.784 metre derinlikteki Titanic’in enkazına 20 kere daldı. 

    Böylelikle sinema tarihinde bir film için en etkileyici ve en masraflı ön çalışmaya James Cameron, ‘Titanic’ ile imza attı. 

    Ve James Cameron, aynı zamanda dünyanın tabanı olarak nitelendirilen Büyük Okyanus'un batısındaki 10.994 metre derinliğindeki Mariana Çukuru'na tek başına inme unvanına sahip. 
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    ÜÇÜNCÜ KEZ 2 MİLYAR DOLARI GEÇTİ 
    James Cameron, bugünlerde kariyerinin en ışıltılı dönemlerinden birini yaşıyor.
    Şöyle;
    ‘Avatar’ serisinin ikinci filmi olan ‘Avatar: Suyun Yolu’, gösterime 6 hafta önce girmesine rağmen 2 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. 
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    İLK 10'DA 3 FİLM
    Böylelikle en çok hasılat elde eden ilk 10 listesinde James Cameron’un yönettiği film sayısı 3’e yükseldi. Ayrıca listenin başında da 2009 yapımı ‘Avatar’ bulunuyor. 

    James Cameron’un yönettiği 3 filmin toplam hasılatı ilk 10’un toplam hasılatının yüzde 37’sine tekabül ediyor. 
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    8 BÜYÜK FUTBOL KULÜBÜNE BEDEL 
    James Cameron’un 8 filminin toplam hasılatı, Premier Lig (İngiltere), Ligue 1(Fransa) Bundesliga (Almanya) ve La Liga (İspanya) takımlarından 8 büyük kulübün 23 Ocak’ta açıklanan piyasa değerine eşit. 

     
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    111 YILDIR GÜNDEMDE

    194 dakikalık filmde başrolleri Kate Winslet, Leonardo DiCaprio ve Billy Zane paylaştı. 

    James Cameron, aynı zamanda ‘Titanic’in 10 Şubat'ta yeniden gösterime girecek olmasının mutluluğunu yaşıyor. Yönettiği ‘Titanic’in gösterime girmesinin 25’inci yılı vesilesiyle izleyicilerle yeniden buluşacak olan ‘Titanic’, böylelikle en çok hasılat elde eden ilk 10 film listesinde 4’üncü sıradan 3’üncü sıraya yükselecek. 
    Bunun sonucunda da ilk 3’te James Cameron’ın iki filmi olacak. 

    Buz dağına çarparak 1.514 yolcusuyla Büyük Okyanus’a gömülen, Titanic, 111 yıldır gündemden düşmüyor.

    Peki Titanic, her daim neden gündemde yer alıyor?
    Bunun nedenlerinden biri elbette ‘batmaz’ denilen bir geminin ilk seferini bile tamamlayamadan batması. Bir diğer nedense en zengininden en yoksuluna kadar herkesin ölüm karşısındaki çaresizliğini en etkileyici şekilde gözler önüne sermesi.
    Bir neden de kazadan sonra dünya deniz ulaşımında radikal değişikliklere vesile olması. 
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    DENİZLERE OLAN HÂKİMİYETLE 'ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYAN ÜLKE'
    İngiltere Krallığı, önce savaş gemileri daha sonra ise ticaret gemileriyle 16'ncı yüzyılın sonu ila 18'inci yüzyılın başı arasında dünyanın dört bir yanında İngiliz sömürge imparatorluğu kurdu. Sömürge alanı o kadar genişledi ki denizlerin hâkimi İngiltere Krallığı için 'Üzerinde güneş batmayan imparatorluk' tanımlaması yapıldı. 
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    AŞIRI ÖZGÜVENLE MEYDANA GELEN ÇARPIŞMA 
    Titanic, İngiltere Krallığı'nın denizlere olan o hâkimiyetinin simgesi olarak İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Harland and Wolff Tersanesi'nde 31 Mart 1909 - 2 Nisan 1912 arasında yapıldı. 

    Olympic sınıfından olan Titanic, 269 metre uzunluğunda 28 metre enindeydi. Yüksekliğiyse 53 metre.
    Döneminin en ihtişamlı gemisi olan Titanic hakkında 'Bu gemi batmaz' şeklinde yapılan yorumlar İngilizlerin denizcilik konusundaki bilgilerinin doğurduğu aşırı öz güvenin eseriydi. Ne var ki o eser, 'batmaz' denilen Titanic'in ilk seferinde Atlas Okyanusu'nun 3.657 metre derinliğine batmasına neden oldu. 
    Aşırı öz güvenin sonucu; 1.514 can kaybı.  
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    UYARILARA KULAK ASILMADI
    Aşırı öz güven nedeniyle rotası üzerinde buz dağları olduğu yönündeki uyarılara ne yola çıkmadan önce ne de seyir halindeyken kulak asıldı. 

    Zihinlerin en derinliklerine kodlanmış 'bu gemi batmaz' düşüncesi, buz dağlarının bir tehlike olabileceği riskinin göz ardı edilmesine neden olmuştu. 

    Seferi sırasında yakın bölgesinde bulunan gemilerin defalarca yaptığı buz dağı uyarıları hep 'bu gemi batmaz' düşüncesinin altında ezildi. 

    Oysa doğa ana, her zaman olduğu gibi o gece yarısı da insanoğlundan ve yaptığı her araç - gereçten daha kuvvetliydi.  
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    LÜKS KAMARALAR 2.500 DOLAR
    Birinci sınıftaki yolcuların kimisi turistik bir gezi, kimisi iş seyahati, kimisi ise akraba ziyareti için 2.500 dolar ödeyerek Titanic'in o lüks kere lüks kamaralarına yerleşti. Bir kısmı birinci sınıf yolcularının çalışanı, bir kısmı da işlerini geliştirmek için ABD'deki meslektaşlarıyla ticari bağlantılar kurmayı amaçlayan tüccarlar ise ikinci sınıftaki kamaralara... 

    Üçüncü sınıftakilerin amacı ise üstlerindeki kamaralarda yolculuk edenlerden çok farklıydı.

    Onlar, umuda yelken açmıştı.
    Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin yoksul vatandaşları adı 'fırsatlar ülkesi'ne çıkan ABD'de rahat bir şekilde yaşamayı hayal ettikleri hayatın peşindeydi. 

    Toplumun 3 farklı sınıfının üyeleri, amaçları farklı da olsa 10 Nisan 1912'nin sabah saatlerinde Titanic'in siren sesiyle aynı heyecanı yaşadı.
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    BÜYÜK PARALAR HARCANDI;Kat ve kat daha fazla sivil can kaybının yaşandığı deniz kazaları meydana gelse de Titanic hakkında birçok film, dizi ve belgesel çekildi, birçok kitap yazıldı, adına pullar basıldı. Denizaltı kaşifleri, yıllarca büyük maliyetler ve büyük hayati riskler pahasına batığını büyük bir heyecan içinde aradı. 

    Peki ihtişamı da süksesi de sadece 5 gün süren Titanic'i bu kadar özel kılan nedir?
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    'HEPİMİZ AYNI GEMİNİN YOLCULARIYIZ'
    Titanic, sefer halindeyken yolcuları arasında başta ekonomik olmak üzere sosyal ve kültürel fark, buz dağının suyun yüzeyindeki görünen kısmıyla suyun altındaki görünmeyen kısmı kadar büyüktü.

    Titanic batarken yolcuları arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel fark, 2 saat 40'ncı dakikanın ilk saniyelerinde sıfırlandı.
    Farklı sınıflardan 1.514 kişi aynı kaderi paylaştı. 

    'Aynı geminin içinde olmak' deyiminin anlamını en iyi ifade eden gerçek bir olay olması nedeniyle Titanic, 111 yıldır simge olmaya devam ediyor.
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    ANCAK BU KADAR BENZERLİK OLUR 
    ABD'li yazar Morgan Robertson, 1898'de 'The Wreck of the Titan' adını verdiği romanını yayımladı. 1912'ye kadar sıradan bir roman olan 'The Wreck of the Titan', Titanic'in batmasıyla sıradanlıktan çıktı. Dönemin en çok ilgi gören romanlarından biri olurken yazarı Robertson, kâhin olarak görüldü. Çünkü romandaki 'Titan' gemisiyle gerçek hayattaki Titanic'in kaderi o kadar aynıydı ki... 

    Roman, Titan adlı 'batmaz / batırılamaz' denen geminin buz dağına çarparak batmasını hikâye ediniyordu. Titan da tıpkı Titanic gibi yolculuğuna Southampton'dan başlamıştı.

    Öykünün aşk yaşayan kahramanları, dev gemiye binip İngiltere'den ABD'ye gidiyorlardı. Aşklarını gemide de doyasıya yaşıyorlardı. Ne var ki bir gece gözcü haykırdı; "buz dağı." Makine dairesine tornistan yapılması emri verildi verilmesine ama artık çok geçti. Titan'ın sancak tarafına çarpan buz dağı, geminin su altında kalan kısmını parçalamıştı. 
    Tıpkı Titanic'te olduğu gibi... 
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    YOLCU VE MÜRETTEBAT 

    ÇOCUK
    Kurtulan... 56
    Can Kaybı... 53

    KADIN YOLCU
    Kurtulan... 316
    Can Kaybı... 109

    ERKEK YOLCU
    Kurtulan... 338
    Can Kaybı... 1.352

    TOPLAM YOLCU... 2.224
    KURTULAN... 710
    CAN KAYBI... 1.514
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    KAPTAN JOHN SMITH'E NE OLDU? 
    Titanic ile ilgili bilinmezler arasında Kaptan John Smith'in akıbeti de bulunuyor. 
    İddia 1... Bir çocuğu filikalara kadar götürdükten sonra kaptan köşküne giderek silahını başına dayayıp intihar etti. 
    İddia 2... Titanic'in su yüzeyinde kaldığı son anlarda kaptan köşkündeydi. Gemiyle birlikte okyanusa gömüldü.
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    HEDEFİ HIZ REKORUYDU
    Daha yola çıkmadan önce rotasında büyük buz dağları olduğu yönünde uyarı yapıldı. 
    Uyarı, seyir boyunca tekrarlansa da yılın o mevsiminde buz dağlarının olması normal karşılanmıştı. 

    Titanic'in gücünü gösterme adına New York'a planlanan süreden daha kısa zamanda varılması hedeflendiği için Kaptan John Smith, buz dağları uyarılarına rağmen hızı düşürmedi.
    O gece ay olmadığı için okyanusun karanlık olmasının yanı sıra gözcülerde dürbün de yoktu. 

    Gözcülerden Fleet, buz dağını gördükten 37 saniye sonra çarpışma meydana geldi. Sonraki yıllarda yapılan hesaplara göre gözcüler, buz dağını 30 saniye daha önce görmüş olsalardı buz dağına çarpmamak için manevra yapacak kadar zamanları olacaktı. Bunun sonucunda da Titanic, yolcularıyla birlikte New York'a varabilecekti.
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    Saat;
    21.30... Meseba adlı geminin Titanic'in takip ettiği yolda geniş ve büyük buz dağları olduğuyla ilgili yaptığı uyarı, telsiz odasındaki Jack Phillips ve Harold Bride tarafından alındı. Ne var ki Phillips ile Bride, o dönemin en hızlı sosyalleşme aracı olan telgrafla birinci sınıf yolcularının New York'ta kendilerini bekleyenlere göndermek istedikleri mesajları iletmekle aşırı meşgul oldukları için buz dağı uyarısına odaklanamadılar.
    23.39... Titanic, Newfoundland'ın Grand Banks güneyi açıklarındayken gözcü Frederick Fleet geminin ön tarafında tam olarak seçilemeyen büyük bir buz dağı fark etti. Fleet, geminin ikaz çanını üç kez çaldı ve köprüye telefon etti; "Tam önümüzde buz dağı var" diyerek haykırdı.
    23.40... Titanic, buz dağına çarptı.
    00.05... Kaptan John Smith bütün cankurtaran filikalarının örtülerinin açılmasını emretti.
    00.25... Kaptan John Smith, filikaların kadınlar ve çocuklarla doldurulmasını ve aşağıya indirilmesini emretti. 
    00.45... İlk filika suya indirildi. 
    00.50... Dördüncü subay Joseph Boxhall ilk beyaz yardım fişeğini ateşledi.
    01.15... Geminin ön tarafında bulunan çapa boşlukları suyun altında kaldı. 
    01.45... Geminin üst ve ileri güvertesi su altında kaldı.
    02.00... Su, ileri bot güvertesine ulaştı.
    02.05... Gemi, burun kısmından suya gömülmeye başladı. Bunun sonucunda pervaneler ortaya çıktı.
    02.15... İkinci baca koptu. Elektrik sisteminin iflas etmesiyle tamamen karanlığa bürünen gemi, son iki baca arasından ikiye bölündü.
    02.20... Titanic, tamamen suya battı. 
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    FİLİKA MESELESİ 
    1894'te çıkarılan mevzuata göre gemilerde bulundurulması zorunlu olan filika sayısı yolcu kapasitesine göre değil, geminin ağırlığı ve hacmine göre belirleniyordu. Mevzuata göre Titanic'te bulundurulması zorunlu olan filika sayısı 16'ydı. 

    Gemilerde tüm yolcu ve mürettebatı taşıyacak kadar filika bulundurulmasına karşı çıkan bir mevzuat yoktu. Ne var ki gemi şirketleri hem daha az masraf olacağı hem de güvertede daha boş alan olması için mevcut mevzuata uyarak ağırlık ve hacmine göre filika bulunduruyordu. 

    Titanic'te 16'sı ahşap, 4'ü katlanabilir olmak üzere toplam 1.178 yolcu kapasiteli 20 filika bulunuyordu.
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    FİLİKALAR YETERİNCE DOLDURULMADI
    Asıl mesele filikaların tam kapasiteyle doldurulmamış olmasıydı. Filikalar, tam kapasiteyle doldurulmuş olsaydı 468 kişinin daha hayatı kurtulmuş olacaktı. 

    Peki filikalar neden tam kapasite doldurulmadı? 
    Filikalar bot güvertesinde bekleyen kadın ve çocuklar ile birlikte indirilmeli ve sonrasında ise F-G güvertelerinde bekleyen kadın ve çocukları iskelelerden almalıydı. Ne var ki geminin batmayacağına yönelik aşırı öz güven nedeniyle mevzuata uyulup seyir halindeyken filika tatbikatı yapılmamıştı. Mürettebatın bu deneyimsizliği panikle birleşince prosedürlere uyulamadığı için filikalar, direk olarak suya indirildi. Bunun sonucunda da filikalar, kapasitelerinin altında yolcu taşıdı. 
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    TITANIC'İ BATIRAN BUZ DAĞI
    Yapılan hesaplamalara göre Titanic'i batıran buz dağı yaklaşık 100 bin yıl önce Grönland'da oluşan bir buz dağından koparak güney kutup dairesinden 2.400 km güneye indi. 
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    BATMASI ÇEŞİTLİ LANETLERE BAĞLANDI
    • Bağlı olduğu şirket White Star Line gemilerini vaftiz ettirmiyordu.
    • Yapım yeri olan Belfast, tarikatlar şehriydi.
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    KEMAN, BATIKTAN 94 YIL SONRA SAPASAĞLAM ÇIKARILDI
    Titanic'in batışı esnasındaki etkileyici ve ünlü hikâyelerden biri de Titanic orkestrasına aittir. Wallace Hartley tarafından yönetilen sekiz üyeli orkestra, yolcuları sakinleştirmek ve daha iyimser tutabilmek için geminin birinci sınıf bölümünde toplanmıştı. Wallace Hartley diğer 7 orkestra üyesine kaçmaları için izin verdi ancak hepsi Hartley ile kaldı. Orkestra daha sonra ilerideki bot güvertesine geçti ve gemi tamamen batarken bile müzik çalmaya devam etti. Gemi battıktan sonra tüm orkestra üyeleri hayatlarını kaybetti.

    Wallace Hartley'in kemanı Titanic'e yapılan dalma seferleri sırasında 2006'da bulunup 94 yıl sonra su yüzeyine çıkarıldı. Nişanlısı Maria Robinson'un hediye ettiği ve üzerinde "Wally'e nişan hediyemdir" yazısı bulunan keman, 2013'te açık artırmada 1.6 milyon dolara satıldı.  
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    TITANIC ORKESTRASI ÜYELERİ
    • Wallace Hartley
    • Theodore Ronald Brailey
    • Roger Marie Bricoux
    • John Frederick Preston Clarke
    • John Law Hume
    • Georges Alexandre Krins
    • Percy Cornelius Taylor
    • John Wesley Woodward
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    TÖVBESİNİ TITANIC İÇİN BOZDU AMA..
    'Titanic'in batmayacağına yönelik öylesine güçlü bir imaj oluşturuldu ki...
    Ramon Artagaveytia, 1871'de batan bir gemiden kurtulduğunda bir daha deniz yolculuğu yapmayacağına yönelik tövbe etmişti. Asla batmayacağına yönelik söylemlerden etkilenerek deniz yolculuğu korkusunu yenmek için 'Titanic'e bindi. Artagaveytia, 'Titanic'te hayatını kaybeden 1.514 kişinin arasındaydı.
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    TITANIC İLE İLGİLİ İLK FİLM
    Titanic ile ilgili ilk film, geminin batışından sonraki 29 gün içinde çekilip gösterime çıkarılan 'Saved from the Titanic' oldu.

    10 dakikalık kısa filmde, yolcularından biri olduğu Titanic'te son anlarda bir filikaya binerek kurtulan Dorothy Gibson başrolde yer aldı. Gibson, filmin çekimlerinde Titanic'in battığı gece üzerinde olan kıyafetleri giydi.
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    FİLMİ, GEMİDEN PAHALI
    Titanic'in maliyeti 7 milyon 500 bin dolardı. 1997 yapımı 'Titanic' gösterime girdiğinde bu rakam, 150 milyon dolara tekabül ediyordu. Filmin maliyetiyse 200 milyon dolar.
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    11 DALDA OSCAR KAZANDI
    • 'Titanic', 1998'deki Akademi Ödülleri'nde 14 dalda aday gösterildiği 11 Oscar'ı kazandı.
    • Leonardo DiCaprio, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterilmedi. 
    • Kate Winslet, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterilse de Oscar'ı 'As Good as It Gets'deki 'Carol Connelly' rolüyle Helen Hunt kazandı. 

    ‘Titanic’, 23 Mart 1998’de dağıtılan Akademi Ödülleri’nde şu Oscar ödüllerini kazandı; 
    • En İyi Film (James Cameron, Jon Landau)
    • En İyi Yönetmen (James Cameron)
    • En İyi Yapım Tasarımı (Peter Lamont, Michael D. Ford)
    • En İyi Sinematografi (Russell Carpenter)
    • En İyi Kostüm Tasarımı (Deborah Lynn Scott)
    • En İyi Film Kurgusu (Conrad Buff, James Cameron ve Richard A. Harris)
    • En İyi Film Müziği (James Horner)
    • En İyi Özgün Şarkı (James Horner ve Will Jennings)
    • En İyi Ses Miksajı (Gary Rydstrom, Tom Johnson, Gary Summers ve Mark Ulano)
    • En İyi Ses Kurgusu (Tom Bellfort and Christopher Boyes)
    • En İyi Görsel Efekt (Robert Legato, Mark A. Lasoff, Thomas L. Fisher ve Michael Kanfer
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    DİĞER TITANIC FİLMLERİ 

    Titanic (1943)
    Yönetmen... Herbert Selpin
    Oyuncular... Sybille Schmitz, Hans Nielsen

    Titanic (1953)
    Yönetmen... Jean Negulesco
    Oyuncular... Barbara Stanwyck, Robert Wagner

    Unutulmaz Gece (1958)
    Yönetmen... Roy Ward Baker
    Oyuncular... Honor Blackman, Kenneth More

    S.O.S Titanic (1979)
    Yönetmen... William Hale
    Oyuncular... Cloris Leachman, David Janssen

    Raise the Titanic (1980)
    Yönetmen... Jerry Jameson
    Oyuncular... Anne Archer, Richard Jordan

    Titanic (2012)
    Yönetmen... Kevin Lincoln
    Oyuncular... Pete Meads, Kevin Lincoln
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    SİVİLLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TÜRK BANDIRALI GEMİLERİ

    İZMİR 
    İzmir Körfezi'nde 3 Şubat 1957'de ABD bandıralı Howell Lukes şilebiyle çarpıştı. 
    Can Kaybı... 5

    ÜSKÜDAR 
    İzmit ile Değirmendere arasında sefer yaparken şiddetli lodos nedeniyle 1 Mart 1958'de battı. 
    Can Kaybı... 233
  • Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden

    SİVİLLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ YABANCI BANDIRALI GEMİLER

    EMPRESS OF IRELAND 
    Kanada açıklarında Norveç bandıralı yük gemisi SS Storstad ile 29 Mayıs 1914'te çarpışarak battı. 
    Can Kaybı... 1.012

    LUSITANIA 
    Döneminin en büyük yolcu gemisiydi. New York'tan Liverpool'a giderken 7 Mayıs 1915'te İrlanda açıklarında Alman denizaltısının fırlattığı torpido tarafından vurularak batırıldı. ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden biri oldu. 
    Can Kaybı... 1.198

    LANCASTRIA 
    II. Dünya Savaşı esnasında Fransa'daki İngilizleri tahliye ederken 17 Kasım 1940'ta Fransa'nın St.Nazaire kenti açıklarında Alman savaş uçaklarının saldırısına uğramasıyla batırıldı. 
    Can Kaybı... Yaklaşık 4 bin

    STRUMA 
    II. Dünya Savaşı esnasında Nazi zulmünden kaçanlar, Romanya'dan gemiye binerek İstanbul üzerinden Filistin'e gitmek üzere yola çıktı. 24 Şubat 1942'de Sovyetler Birliği denizaltısı Shch-213 tarafından batırıldı. 
    Can Kaybı... 768

    WILHELM GUSTLOFF 
    Savaş bölgesinden göçmenleri taşırken 30 Ocak 1945'te Baltık Denizi'nde Sovyetler Birliği denizaltısı S-13 tarafından 3 torpille batırıldı. 
    Can Kaybı... 5.348

    GOYA 
    Aslında savaştan kaçan sivilleri taşıyan bir yük gemisiydi. 16 Nisan 1945'te Baltık Denizi'nde Sovyetler Birliği'ne ait bir denizaltı tarafından torpillenerek batırıldı. 
    Can Kaybı... 7.817

    KIANGYA 
    Şanghay'ın 80 kilometre güneyindeki Huanghu Nehri'nin ağzında seyrederken 4 Aralık 1948'de II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir mayına çarparak battı. 
    Can Kaybı... 3.300

    TOYA MARU 
    Japonya'nın Hokkaido ve Honşu adaları arasındaki Tsugaru Boğazı'nı geçerken 26 Eylül 1954'te Marie tayfunu nedeniyle battı. 
    Can Kaybı... 1.153

    DON JUAN 
    Filipin Boğazı'nda 22 Nisan 1980'de battı.
    Can Kaybı... Yaklaşık 1000 

    ADMIRAL NAKHIROV 
    Karadeniz'de 31 Ağustos 1986'da kargo gemisi Piotr Vasev ile çarpışarak battı. 
    Can Kaybı... 423

    DONA PAZ
    Leyte Adası'ndan Filipinler'in başkenti Manila'ya giderken 20 aralık 1987'de 8 bin 800 varil benzin taşıyan MT Vector adlı petrol tankeriyle çarpıştı. 
    Can Kaybı... 4.386

    SALEM EXPRESS 
    Kızıldeniz'de 15 Aralık 1991'de resife çarparak battı.
    Can Kaybı... 464

    SEOHAE 
    Güney Kore'nin Jeolla eyaletine bağlı Wi-do Adası açıklarında 10 Ekim 1993'te fırtına nedeniyle battı. 
    Can Kaybı... 292

    MS ESTONIA
    Pruva kısmındaki kapağın açık unutulması sonucu 28 Eylül 1994'te Finlandiya'nın Uto Adası açıklarında battı. 
    Can kaybı... 852

    LE JOOLA 
    Gambiya açıklarında 26 Eylül 2002'de fırtına nedeniyle alabora oldu.
    Can Kaybı... 1.863

    EL SELAM BOCCACCIO 98
    Suudi Arabistan'ın Duba kentinden Mısır'ın güneyindeki Safaga'ya giderken 3 Şubat 2006'da Kızıldeniz'de battı. 
    Can Kaybı... 1.026

    PRINCESS OF THE STARS 
    Filipinler'in San Fernando açıklarında 21 Haziran 2008'de Fengshen tayfununa yakalanarak alabora oldu. 
    Can Kaybı... 690

    COSTA CONCORDIA 
    İtalya'nın Civitavecchia kentinden ülkenin bir diğer kenti Savona kentine gitmek üzere yola çıktıktan sonra 13 Ocak 2012'de Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak yan yattı. 
    Can Kaybı... 32

    SEWOL
    Güney Kore'nin Jeju Adası'na giderken 16 Nisan 2014'te Donggeochado Adası yakınlarında battı.
    Can Kaybı... 304 

     

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