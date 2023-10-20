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        Haberler Sağlık TİTCK, DSÖ'nün "Ulusal İlaç Otoriteleri" listesine alındı

        TİTCK, Dünya Sağlık Örgütünün "Ulusal İlaç Otoriteleri" listesine alındı

        Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) Dünya Sağlık Örgütünün ulusal ilaç otoriteleri listesine alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:48
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        TİTCK, DSÖ'nün "Ulusal İlaç Otoriteleri" listesine alındı
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        Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) yapılan açıklamada, tüm düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerin Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun, istikrarlı ve entegre bir sistem içinde yürütüldüğü belirtildi.

        Kurumun, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Ulusal İlaç Otoriteleri" listesinde yer almasının da bunun göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemizdeki ilaç ve aşıların etkili, güvenli ve kaliteli şekilde piyasaya sunularak denetiminin en iyi şekilde gerçekleştirildiği bir kez daha tescillenmiş, ülkemizde üretilen aşıların Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından onaylanan ürün listelerine girebilmesinin de önü açılmıştır" ifadesi kullanıldı.

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