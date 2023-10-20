TİTCK, DSÖ'nün "Ulusal İlaç Otoriteleri" listesine alındı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) yapılan açıklamada, tüm düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerin Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun, istikrarlı ve entegre bir sistem içinde yürütüldüğü belirtildi.

Kurumun, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Ulusal İlaç Otoriteleri" listesinde yer almasının da bunun göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemizdeki ilaç ve aşıların etkili, güvenli ve kaliteli şekilde piyasaya sunularak denetiminin en iyi şekilde gerçekleştirildiği bir kez daha tescillenmiş, ülkemizde üretilen aşıların Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından onaylanan ürün listelerine girebilmesinin de önü açılmıştır" ifadesi kullanıldı.