Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağdan gelen suları engellemek için esirlerin çekiç ve murç yardımıyla yaptığı bin 380 metre uzunluğundaki Titus Tüneli ve 100 metre ilerisindeki Roma dönemine ait Beşikli Mağara, doğal yapısı ve ilginç hikayesiyle ziyaretçileri ağırlıyor
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.
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AA'nın haberine göre Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve dağdan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırıldığı bilinen tünel, doğanın içerisindeki büyüleyici mimarisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
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Bin 380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkatleri çeken ve esirlerin çekiç ve murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği tünel, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçiler, ilginç görüntü karşısında adeta büyüleniyor.
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Tünelin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan, mimari yapısı ve dekorasyonuyla büyük gösterişe sahip Beşikli Mağara da turist rehberlerinin rotası içerisinde yer alıyor.
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Titus Tüneli’nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor. Tüneli ziyarete gelenler vatandaşlar, buradaki oda mezarları da görme şansı elde ediyor.
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Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çevlik Ören Yeri Karşılama Merkezi" projesinin de Anıtlar Kurulunca kabul görmesiyle tünele gelen ziyaretçiler alışveriş, dinlenme, yeme içme hizmetlerinden yararlanabilecek.
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"ELLE YAPILAN DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜNELİ"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, tünelin turizm açısından kentin önemli bir değeri olduğunu vurguladı.
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Yapının "elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olduğunu belirten Işıkgör, "Samandağ ve Hatay için Titus Tüneli çok önemli çünkü burası bir ören yeri ve burayı ziyarete gelenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu tünelin turizmde bir değer haline gelmesi hem bizleri umutlandırıyor hem de turizmcileri sevindiriyor." dedi.
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İlçenin de önemli bir destinasyon olduğunun altını çizen Işıkgör, Samandağ'ın 14 kilometre uzunluğundaki sahiliyle hem deniz hem de kültür turizmiyle ön plana çıktığını anlattı.
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Bu destinasyonun herkes tarafından değerlendirilmesini öneren Işıkgör, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gün geçtikçe arttığını, tünelin de ilçeye ve kente büyük katkı sunduğunu bildirdi.
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ZİYARETÇİLERE YENİ HİZMETLER SUNULACAK
Tünelle ilgili bir proje çalışması yaptıklarını, böylece bölgenin yeni bir yüze sahip olacağını kaydeden Işıkgör, şu bilgileri aktardı:
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"Şu anda Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 'Çevlik Ören Yeri Karşılama Merkezi' adı altında projemiz Anıtlar Kuruluna sunuldu. Proje sayesinde tünel alanının giriş yönleri değişecek, insanlar rahat bir oturma ve alışveriş mekanına kavuşacak.
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İnsanlar burada dinlenebilecek, çayını içebilecek ve yemek yiyebilecek mekanlara sahip olacak. Hazırlayacağımız bu cephe direkt Akdeniz'e bakan bir cephe olacak ve insanlar böylece daha çok zevk alacak. Biz bunu sabırsızlıkla bekliyoruz, İnşallah kuruldan geçtikten sonra uygulamalara da başlayacağız."
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Işıkgör, projenin yakın bir zamanda hayata geçmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.
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"TİTUS TÜNELİ MUHTEŞEM BİR YAPI"
Ziyaretçilerden Muhammed Arık, Titus Tüneli'nin çok etkileyici bir yer olduğunu söyledi.
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Herkesin tüneli gelip görmesini tavsiye eden Arık, "İnsanı düşündürecek bir tünel var burada, insan gücüyle yapılmış ama nasıl yapılmış hayret verici, görmeye değer bir yer." diye konuştu.
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Arık, tünelin, içerisinde yapılacak yeni çalışmayla çok daha güzel bir hal alacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.
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Amerikalı Amy Guichard da İstanbul'da yaşadığını ve Hatay'a annesiyle gezmek için geldiğini söyledi. Titus Tüneli ve Beşikli Mağara hakkında teknik bilgilere sahip olmadığını belirten Guichard, "Ama burayı çok güzel buldum. Burada her şey çok iyi." dedi.
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Güney Koreli Junyoung Kim de Hatay'ı çok beğendiğini kaydetti. Buradaki halkın çok iyi ve arkadaşça olduğunu aktaran Kim, "2 aydır Türkiye'deyiz. Tüm Türkiye'yi arabayla dolaşıyoruz. Burada çok sayıda Roma eseri var. Titus Tüneli muhteşem bir yapı." diye konuştu.
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Güney Koreli Minjo Lee ise kitaplarda okuduğu Titus Tüneli'ni çok beğendiğini belirtti.
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