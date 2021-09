Ünlü oyuncuları yıkan ölüm! 0:00 / 0:00

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde uzun yıllar eğitim verdikten sonra 2018'de emekliye ayrılan tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Prof. Dr. Hülya Nutku

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nutku'nun cenaze törenine ilişkin ayrıntıların kamuoyuna bildirileceği belirtildi.

Prof. Dr. Özdemir Nutku ile ile eşi Prof. Dr. Hülya Nutku

Tiyatro üzerine kitapları bulanan Hülya Nutku, 2019 yılında yaşamını yitiren tiyatrocu, şair ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku ile evliydi.

ÜNLÜ İSİMLER YASA BOĞULDU

Hülya Nutku'nun Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğrencileri Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu ve Burak Altay gibi oyuncular üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Engin Altan Düzyatan

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Düzyatan, "Ahh canım hocam... Çok değerli Hülya Nutku Hoca'yı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

Rıza Kocaoğlu

RIZA KOCAOĞLU: ÇOK BÜYÜK BİR TİYATRO İNSANINI KAYBETTİK

Rıza Kocaoğlu, gönderisine, "Canımın öğretmenimiz Hülya Nutku, kardeşimiz Zeynep Nutku'nun annesi, bizim de Türk tiyatrosunun da üzerinde emeği çok büyük bir tiyatro insanını kaybettik. Çok üzgünüm, devrin daim olsun öğretmenim." notunu düştü.

Şebnem Bozoklu

ŞEBNEM BOZOKLU: DİLİM VARMIYOR

Üzüntüsünü ifade eden Şebnem Bozoklu, "Hiç unutmayacağım. Anlattığınız her ders, her anı, her kahkahanız aklımda... Sizin eve ilk gelişim, Ören'deki yazlıkta geçirdiğim ilk yıl... En son geçen yaz Cunda'da buluşmamız... Dilim varmıyor. Çok üzgünüm... Canım hocam Hülya Nutku'ya Allah'tan rahmet, canım Zeynep'e sabır diliyorum..." dedi.

Burak Altay

BURAK ALTAY: ŞİMDİ DERDİMİZİ KİME ANLATACAĞIZ?

Oyuncu Burak Altay, "Biz şimdi derdimizi kime anlatacağız? Hocam Hülya Nutku, çok üzgünüm... Başta kardeşim Zeynep Nutku'ya, ardından bütün öğrencilerine, akrabalarına sabır diliyorum..." şeklinde konuştu.