Tiyatro galasında ünlüler geçidi

Nevra Serezli'nin yıllar sonra tiyatroya döndüğü 'Ağaçlar Ayakta Ölür'ün galasına çok sayıda ünlü katıldı. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'ndeki galaya katılanlar; Gencay Gürün, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen , Zeynep Eronat, Neriman Uğur, Ayşen İnci, Betül Arım, Behzat Uygur, Abdullah Şahin, Ege Aydan, Halil Ergün, Emine Ün, Aliye Uzunatağan, Neslihan Yargıcı, Mustafa Keser, Kamuran Akkor, Füsun Önal, Sema Keçik, Özen Yula, Ayça Erturan, Suna Keskin, Murat Serezli, Tamer Levent, Defne Yalnız, Sibel Gökçe , Oya İnci, Şebnem Dilligil ve Rahmi Dilligil.
Nuri Gökaşan, Arif Güney, Oral Özer, Burcu Kazbek, Mahir Akgündoğdu, Meltem Özlevent'in Nevra Serezli'ye eşlik ettiği, Nedim Saban tarafından Türkiye için yorumlanan 'Ağaçlar Ayakta Ölür', İspanyol yazar ve şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alıyor. Nedim Saban tarafından yeniden yorumladı.
YORUMLAR