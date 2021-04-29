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Tiyatro sezonu değişti

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, tiyatro sanat sezonu, her yılın 15 Ağustos günüyle bir sonraki yılın 30 Mayıs günü arasındaki dönemi kapsayacak

Tiyatro sezonu değişti
Yönetmelikte değişiklik yapıldı
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HABERTURK.COM / AA

'Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre, tiyatro sanat sezonu, her yılın 15 Ağustos günü ile bir sonraki yılın 30 Mayıs günü arasındaki dönemi kapsayacak. Özel tiyatroların yardım başvuruları her yıl 15 Haziran'da başlayacak, 15 Temmuz'da sona erecek.

Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapanlar, bir önceki sanat sezonunda 'tiyatro eleştirmeni ve dramaturg', 'dramatik metin yazarı', 'oyun yazarı', 'dans sanatçısı/dansçı', 'koreograf', 'yapımcı - tiyatro', 'yönetmen', 'anlatıcı', 'tiyatro oyuncusu', 'pandomim oyuncusu', 'karagöz sanatçısı', 'kukla yapımcısı ve oynatıcısı', 'stand up komedyeni' meslek kodlarında en az bir personel çalıştırdığına dair SGK İşe Giriş Bildirgesi'ni başvuru belgeleri arasında bulunduracak.

Bakanlıkça hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağını belirlemek üzere, Bakan Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden Bakan onayı ile belirlenecek birer temsilci ile tiyatro alanından bireysel başvurular dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek dört kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden müteşekkil bir Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Görev süreleri bir yıl ile sınırlı olacak komisyon üyeleri, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde tekrar görevlendirilebilecek. Komisyon üyeleri değerlendirme yaptıkları projelerde herhangi bir unvanla yer alamayacak. Aksi halde değerlendirme yaptığı projede herhangi bir unvanla yer alan komisyon üyesinin tekrar görevlendirmesi yapılmamak üzere üyeliği sonlandırılacak ve ilgili projenin sahibi özel tiyatro için bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca yaptırımlar uygulanacak.

Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatroların projelerini mevcut ölçütlere ek olarak başvuru sahibi özel tiyatronun salonunun bulunup bulunmadığı, varsa kapasitesi, projede görev alacak icracı ve yaratıcı sayısı ölçütlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirecek.

Özel tiyatrolar, profesyonel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 15 kez, geleneksel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 10 kez sergilemekle ve projenin her sergilenmesini resmi kurumların birinden veya projenin sahnelendiği mekanın yetkilisinden alınacak tutanaklar ile belgelendirecek.

Özel tiyatrolar, tutanakların asılları ile basılı malzeme ve materyallerin birer örneklerini ve projenin sahnelenmesi esnasında çekilmiş projenin tamamının bulunduğu video kaydı ile dijital fotoğrafların bulunduğu CD/DVD/dijital bellekleri ve harcama belgelerini her yıl 5 Haziran mesai bitimine kadar bulunduğu ildeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletmekle yükümlü olacak.

Asgari oyun sergileme sayıları, salgın, doğal afet, toplumsal olaylar gibi mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde ülke çapında ya da bölgesel olarak Bakan onayı ile belirlenecek.

İnceleme sonucunda her özel tiyatro için ayrı ayrı olmak kaydıyla, rapor hazırlanarak inceleyen personel tarafından imza altına alınacak ve bu raporlar en geç 1 Temmuz'a kadar Genel Müdürlüğe iletilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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