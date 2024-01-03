Tiyatrodan operaya AKM yine dopdolu Atatürk Kültür Merkezinde 8-14 Ocak tarihleri arasında tiyatrodan operaya, sergiden sinemaya, çocuk atölyelerinden konserlere onlarca etkinlik gerçekleşecek. AKM Tiyatro Salonunda 'Rumuz Goncagül' oyunu, 'Derviş' gösterisi sahnelenirken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi 'Fındıkkıran' balesi ve 'Faust' operası ile AKM Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverler ile buluşacak.

Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi AKM, en yeni ve gelişmiş sahne teknolojisiyle seçkin etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İşte 8-14 Ocak Programı

DERVİŞ // DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU // 9 OCAK 2024 SALI 20.00 // AKM TİYATRO SALONU

Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı gerçeği arama çabasını anlatan, Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla ortaya çıkan kıtlık ve kuraklıklarla mücadelesinin temsili olan ‘Derviş’ gösterisi, Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sanatseverlerin karşısına çıkacak. Taptuk Dergâhına girmeden önce bir Anadolu köylüsü olarak yola çıkan Yunus’un dergâhta olgunlaşan Allah sevgisini, İslam tasavvufunu işleyerek yücelişini, barış dostluk dilinin ilahilerini, türkülerini aktaran ‘Derviş’ temsilinde, müzik ve dans şiire dönüşerek ruh buluyor ve estetik boyut kazanıyor. Prof. Dr İskender Pala’ya ait, sanat yönetmeni Yıldız Çankaya’nın koreografisiyle sahnelenecek temsilde, Yunus Emre’ye oyuncu Poyraz Deniz Genç hayat veriyor.

FINDIKKIRAN // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 10 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği Fındıkkıran balesini 10 Ocak tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sahneleyecek. Koreografisi Mehmet Balkan’a (M. Petipa – L. Ivanov’dan sonra) ait iki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor.

FAUST // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 11 OCAK 2024 PERŞEMBE 20.00 // 13 OCAK 2024 CUMARTESİ 16.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Gounod’nun başyapıtı ‘Faust’u 11 ve 13 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sahneleyecek. Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles-François Gounod’un başyapıtı ‘Faust’ operasının librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carré’ye ait.

MEŞK ZAMANI // MEYDAN MEŞKLERİ // 11 OCAK 2024 PERŞEMBE 19.00 // AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından icra edilecek olan ‘Meşk Zamanı’ konseri 11 Ocak Perşembe saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda İstanbullularla buluşuyor.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ // 12 OCAK 2024 CUMA 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İtalyan şef Carlo Rizzari yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, bu hafta zengin bir repertuvar ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. G. Rossini’nin Semiramide Operası Uvertürü ile başlayacak olan konserde L. v. Beethoven’ın İkinci Piyano Konçertosu, solist Burçin Büke tarafından seslendirilecek. W. A. Mozart’ın Beşinci Keman Konçertosunun solist Tuncay Yılmaz yorumunun ardından bestecinin gençlik dönemine ait, J. Haydn etkisinde yazdığı senfonisi (No.25) dinleyiciler ile buluşacak.

TANGOPERA // İSTANBUL DEVLET TİYATROSU// 12 OCAK 2024 CUMA 20.00 // 13 OCAK 2024 CUMARTESİ 20.00 // AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 12- 13 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahnelenecek ‘Tangopera’ müzikali Beyoğlu’nda eski bir handa yaşayan renkli kiracıların hikayesini anlatıyor. Ragıp Ertuğrul ve Gökay Genç’in yazdığı ve Elif Erdal’ın yönettiği müzikalin beste ve müzikleri ünlü sanatçılar Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen’e ait.

LALE DEVRİ BESTEKÂRLARI // İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU // 12 OCAK 2024 CUMA 19.00// AKM ÇOK AMAÇLI SALON

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezinde vereceği konserde müzikseverleri Lale Devri Bestekârları ile tarihi bir yolculuğa davet ediyor. Osmanlı tarihinin barış, eğlence, zevk, yenileşme ve reform gibi süreçlerinin başlangıcı olarak bilinen 1718-1730'lu yıllar arasını kapsayan eserler Ferruh Yarkın yönetiminde icra edilecek.

YENİ YILA MERHABA // KAHVE KONSERLERİ // 13 OCAK 2024 CUMARTESİ 11.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

‘Yeni Yıla Merhaba’ kahve konserlerinde, 13 Ocak Cumartesi günü klarnette Orkun Uyar, kornoda Kübra Çadıroğlu Uyar ve piyanoda İrem Yalçıner’den oluşan trio, keyifli bir müzikal deneyim sunmak için bir araya geliyor.

FILM ON THE STAGE // 14 OCAK 2024 PAZAR 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Sinema tarihinde iz bırakmış 'Titanik', 'Baba', 'Kadın Kokusu', 'Gladyatör' gibi filmlerin unutulmaz müzikleri, ikonik anları ve akıllarda iz bırakan temaları, dans ve drama performanslarıyla sahnelenecek olan 'Film On The Stage', Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda seyircilerle buluşacak. Ersin Ayhan'ın yönetmenliğini üstlendiği performansta, şef Musa Göçmen ve orkestrası ile birlikte solistler Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören, sevilen film şarkılarını performanslarıyla renklendirecek. Galip Emre'nin klasik ve modern dans koreografisi ile film sahneleri canlandırılacak.

YENİ YIL KONSERİ: FERAHNAK // CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU // 14 OCAK 2024 PAZAR 11.30// AKM TİYATRO SALONU

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu tarafından, 14 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ’Yeni Yıl Konseri: Ferahnak’ın ilk bölümünde, Ferahnâk makamında bir takım icra edilecek. Bestesi ve yürük semaisi Zekâi Dede’ye, ağır semaisi Dede Efendi’ye ait olan takımı, makamın peşrev ve saz semaisi gibi saz eserleri ve parlak şarkıları tamamlayacak. Konserin ikinci bölümünde önce Murat Aydemir tanbur, Volkan Ertem viyolonsel ve konuk sanatçı Furkan Bilgi kemençe performanslarıyla saz eserleri repertuvarından seçkin örnekleri, taksimlerle süsleyerek icra edecek. Solist Ezgi Köker Aldemir, klasik ve neoklasik eserlerden oluşturduğu bir repertuvarla dinleyici huzuruna çıkacak. Mehmet Hulusi Yücebıyık’ın şefliğindeki konser, koronun seslendireceği Kürdîlihicazkâr eserlerle son bulacak.

TİMSAH ATEŞİ // 14 OCAK 2024 PAZAR 20:30 // AKM TİYATRO SALONU

Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in başrollerini paylaştığı ‘Timsah Ateşi’, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Mehmet Ergen’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer aldı.

1989 yılı, Kuzey İrlanda… Sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ve dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk hikayesini anlatan oyun 14 Ocak Pazar günü saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahneye konacak.