TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu başkanlığına seçildi

TOBB'dan yapılan açıklamada, seçim sürecine ve başkanlık görevine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Hisarcıklıoğlu, 115 ülkenin ticaret ve sanayi odalarını ve birliklerini bir çatı altında toplayan WCF'nin başkanlık görevini 2023-2025 döneminde üstlenecek.

TOBB Başkanı, bu göreve 6 aday arasından en yüksek oyu alarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, bu platformda Türk bayrağını dalgalandırmanın kendisi için büyük onur olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Ne mutlu ki TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz. Küresel istişare mekanizmalarının tepe noktalarında yer alıyoruz. Yeni seçildiğimiz bu görev, iş dünyamızın ve oda-borsa camiamızın küresel ekonomide neleri başarabileceğinin en önemli göstergesi. Artık küresel iş dünyasını ve WCF çatısı altındaki binlerce odayı yönlendireceğiz. Başarımızın yurt dışında da görülüyor ve takdir ediliyor olması beni bir Türk olarak çok mutlu etti. Başkanı olduğum 365 oda ve borsamız ile 2 milyonu aşan firmalarımız adına gurur duyuyorum. Beni bu göreve layık gören, oy veren uluslararası iş dünyası temsilcilerine teşekkür ederim. Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için daha büyük bir şevkle koşma vaktidir." ifadelerini kullandı.

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ, DİJİTALLEŞME VE İKLİM ÖNCELİKLİ KONULAR

Açıklamaya göre, Dünya Odalar Federasyonunun 2023-2025 döneminde öncelikli konuları arasında kadının güçlendirilmesi, KOBİ’lerin küresel pazarlara erişiminin geliştirilmesi, KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve iş dünyasında sürdürülebilirlik ve iklim konuları yer alıyor.

WCF, küresel düzeyde odaların etkileşiminin ve işbirliklerinin artırılması için kurulmuş küresel bir forum niteliği taşıyor. Dünya genelinde odalar arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi, işbirliklerini artırmayı hedefleyen WCF, en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla odaların performanslarını geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

WCF, her iki yılda bir dünya çapında odaların katıldığı Dünya Odalar Kongresi'ni düzenliyor. Kongre, odaların ve profesyonellerin iyi uygulamaları paylaştığı, görüş alışverişinde bulunduğu, bağlantı kurduğu ve iş dünyasını etkileyen güncel konulara ilişkin bilgi aldığı en kapsamlı uluslararası forum olarak dikkati çekiyor.