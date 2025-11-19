Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOBB Nefes Kredisi başvuruları devam ediyor! TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci pakete kimler başvurabilir, geri ödeme nasıl olacak?

        TOBB Nefes Kredisi başvuruları devam ediyor! Kimler TOBB Nefes Kredisi'ne başvur yapabilir, ödeme planı nasıl?

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paket başvuruları başladı. Temmuz ayında sunulan ilk destek kapsamında 23 bin 515 işletme toplam 30 milyar liralık finansmana erişmişti. Artan ilgi nedeniyle, ikinci başvuru döneminde kredi kapasitesinin 50 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı. Peki, kimler TOBB Nefes Kredisi için başvuru yapabilir, şartları ve ödeme planı nasıl? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 09:51 Güncelleme: 20.11.2025 - 07:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketi için başvuru süreci başladı. Program kapsamında işletmeler en fazla 1,5 milyon liralık finansmandan yararlanabilecek. İkinci paket döneminde, toplam kredi hacminin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılmasıyla programdan daha fazla işletmenin yararlanması hedefleniyor. İşte, TOBB Nefes Kredisi'ne yönelik tüm detaylar

        2

        TOBB NEFES KREDİSİ İKİNCİ PAKET BAŞVURULARI BAŞLADI

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı.

        3

        TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Nefes Kredisine TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilir. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

        4

        TOBB NEFES KREDİ ÖDEME PLANI

        - Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek,

        - Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak,

        - Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.

        5

        KREDİ HACMİ ARTIRILDI

        Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!