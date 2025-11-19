TOBB Nefes Kredisi başvuruları devam ediyor! Kimler TOBB Nefes Kredisi'ne başvur yapabilir, ödeme planı nasıl?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paket başvuruları başladı. Temmuz ayında sunulan ilk destek kapsamında 23 bin 515 işletme toplam 30 milyar liralık finansmana erişmişti. Artan ilgi nedeniyle, ikinci başvuru döneminde kredi kapasitesinin 50 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı. Peki, kimler TOBB Nefes Kredisi için başvuru yapabilir, şartları ve ödeme planı nasıl? İşte detaylar
TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketi için başvuru süreci başladı. Program kapsamında işletmeler en fazla 1,5 milyon liralık finansmandan yararlanabilecek. İkinci paket döneminde, toplam kredi hacminin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılmasıyla programdan daha fazla işletmenin yararlanması hedefleniyor. İşte, TOBB Nefes Kredisi'ne yönelik tüm detaylar
TOBB NEFES KREDİSİ İKİNCİ PAKET BAŞVURULARI BAŞLADI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı.
TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nefes Kredisine TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilir. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.
TOBB NEFES KREDİ ÖDEME PLANI
- Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek,
- Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak,
- Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.
KREDİ HACMİ ARTIRILDI
Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi.