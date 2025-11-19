TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketi için başvuru süreci başladı. Program kapsamında işletmeler en fazla 1,5 milyon liralık finansmandan yararlanabilecek. İkinci paket döneminde, toplam kredi hacminin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılmasıyla programdan daha fazla işletmenin yararlanması hedefleniyor. İşte, TOBB Nefes Kredisi'ne yönelik tüm detaylar