Türk otomotiv sanayisinde üretim durdu

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, Avrupa ve ABD'de otomotiv üretimini durma noktasına getirirken, Türk otomotiv sanayisinde de birçok fabrikada üretime ara verilmesine neden olmuştu.

Yerli sanayide, diğer üreticilerin aksine üretime ara vermeyen fakat hız kesen Tofaş'tan ise flaş bir karar geldi.

Tofaş, akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada üretime ara vereceğini bildirirken, fabrikanın 20 Nisan'da yeniden açılacağının bilgisini paylaştı.

Açıklamada, "Pandemik durumun seyri dolayısıyla, sağlık risklerini azaltmaya yönelik aldığımız önlemler ile yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslim süreçlerini dikkate alarak üretim programımızda değişiklik kararı almış bulunuyoruz. Fabrikamızda 3 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle, 20 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara verilecektir" denildi.

Üretime ara verilen Bursa'daki fabrikada, söz konusu süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmalarının gerçekleştirileceği de paylaşıldı.

LASTİKÇİLER DE ARA VERDİ

Fiat Egea, Doblo ve Fiorino gibi modellerin üretimini gerçekleştiren Tofaş'ın Bursa fabrikasının geçici olarak kapanacak olması ile Türk otomotiv sanayisinde de yurtdışında olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle üretim tamamen duracak.

Son iki hafta için Türk otomotiv sanayisinde fabrika kapatma kararı alan firmalar arasında Oyak-Renault, Hyundai Assan, Ford Otosan, Türk Traktör, Honda, Toyota, Mercedes-Benz Türk, Otokar, Temsa, Anadolu Isuzu ve Karsan bulunuyor.

Bu noktada lastik sanayisi için bir parantez açmakta yarar var.

İzmit'te lastik üreten Pirelli ve Brisa da otomotiv markaları gibi üretimlerine ara verirken, Türkiye'de lastik üretim gerçekleştiren Goodyear ve Petlas ise fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı almadan çarkları döndürmeye devam ediyor.

SAĞLIK EKİPMANI ÜRETİYORLAR

Üretime ara veren otomotiv markaları son günlerde sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak maske ve solunum cihazı gibi ekipman üretimi gerçekleştiriyor. Yurtdışında Ford, General Motors, Tesla, Nissan gibi markalar söz konusu adımları atarken, Türkiye otomotiv sanayisi de boş durmuyor.

Son yapılan açıklamalara göre, Tofaş ve Ford Otosan sağlık ekipmanı üretimine başlayan yerli otomotiv üreticileri arasında bulunuyor.

Ürettiği el yapımı motosikletler ile tanınan TT Motor da maske üretimi yaptığını bildirmişti.

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