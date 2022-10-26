TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?



Bakan Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi.



Bundan önce de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklarından Tuncay Özilhan, TOGG satış fiyatı hakkında konuşmuştu:

Tuncay Özilhan, 'İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok'' dedi.

''İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. TOGG ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak.