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TOGG satışa ne zaman çıkacak?

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli arabası TOGG, ilk kez 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak. İlk TOGG'un 2023 yılında satışa çıkması planlanıyor.

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  • TOGG satışa ne zaman çıkacak? TOGG satış tarihi ne zaman?

    Türkiye'nin milli arabası olan TOGG, elektrikli özelliği ile sürdürebilir teknolojiler arasında yerini aldı. 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak TOGG'u merakla bekleyen vatandaşlar "TOGG ne zaman satışa çıkacak?" diye soruyor. İşte, detaylar...
  • TOGG satışa ne zaman çıkacak? TOGG satış tarihi ne zaman?

    TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG hakkında birtakım açıklamalarda bulundu. 

    Şu anda elektrikli arabanın tip onayı alma sürecinde olduğunu ve onaydan geçmesi veya tekrar bir değişikliğe gidilmemesi halinde satışa çıkacağını dile getirdi.

    TOGG, Ekim sonu itibariyle seri üretime geçmeye başlayacak ve 2023 Mart ayında satışa çıkacak. 
  • TOGG satışa ne zaman çıkacak? TOGG satış tarihi ne zaman?

    Arabanın üretimi kademeli olara artacak. Şu anda 2023 yılı için 17-18 bin adet aracın satışa çıkarılması bekleniyor.

    10 yılda 5 farklı modelde 1 milyon araç üretimi yapması hedeflenen fabrika yılda 175 bin araç üretebilecek.
  • TOGG satışa ne zaman çıkacak? TOGG satış tarihi ne zaman?

    TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

    2023 yılının Mart ayında satışta olacak arabanın; 300 km ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. 300 km’lik versiyonun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesiyle 910 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
  • TOGG satışa ne zaman çıkacak? TOGG satış tarihi ne zaman?

    Bu tahminler, TOGG'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından doğrulandı. 

    TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, her fırsatta otomobilin 'ulaşılabilir' bir fiyat politikasına sahip olacağını söylese de, henüz bu konuda açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor.

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