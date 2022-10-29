TOGG satışa ne zaman çıkacak?

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

2023 yılının Mart ayında satışta olacak arabanın; 300 km ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. 300 km’lik versiyonun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesiyle 910 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.