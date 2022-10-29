TOGG tanıtımı canı yayını başlıyor!

Otomobil, yol durumuyla ilgili detayları sadece iç panellerde fiziki değil; sanal olarak hologram teknolojisi ile aktarmaya uygun tasarlandı.



Holografik asistan teknolojisi ile sürücü, gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan gösterge ekranında verilen bilgilere erişiminin dışında yol ve çevresel faktörler hakkında da detaylı bilgi edinebilecek.