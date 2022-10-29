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TOGG tanıtımı canı yayını başlıyor!

Yerli otomobil TOGG'un tanıtımı için beklenen tarih geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erodğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış törenine ilişkin tanıtım saati, canlı yayının yapılacağı bağlantı ve TOGG'un özelliklerine ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri derledik! İşte, detaylar...

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  • TOGG tanıtımı canı yayını izle 2022! TOGG canlı yayın YouTube izle! TOGG açılış töreni canlı izle HD linki!

    Uzun bir süredir beklenen TOGG açılış töreni, 29 Ekim 2022 Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlayacağımız bu özel günde yapılacak. Söz konusu tanıtım töreni ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik!
  • TOGG tanıtımı canı yayını izle 2022! TOGG canlı yayın YouTube izle! TOGG açılış töreni canlı izle HD linki!

    TOGG AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00'da Gemlik'te gerçekleşecek.
  • TOGG tanıtımı canı yayını izle 2022! TOGG canlı yayın YouTube izle! TOGG açılış töreni canlı izle HD linki!

    TOGG AÇILIŞ TÖRENİ CANLI YAYINLA NASIL İZLENİR?

    TOGG'un sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamayla birlikte TOGG fabrika açılış töreni Youtube üzerinden canlı izlenebilecek. Açıklama şöyle:
  • TOGG tanıtımı canı yayını izle 2022! TOGG canlı yayın YouTube izle! TOGG açılış töreni canlı izle HD linki!

    ''Bir fabrikadan fazlası'' olarak tanımladığımız Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışına geri sayım başladı.

    Bu #HeyeCanlı buluşmayı canlı olarak takip etmek için Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz.

    TOGG CANLI YAYIN İZLE
  • TOGG tanıtımı canı yayını izle 2022! TOGG canlı yayın YouTube izle! TOGG açılış töreni canlı izle HD linki!

    TOGG ÖZELLİKLERİ

    'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan Togg, dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

    Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.
  • TOGG tanıtımı canı yayını izle 2022! TOGG canlı yayın YouTube izle! TOGG açılış töreni canlı izle HD linki!

    Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

    Aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.
  • TOGG tanıtımı canı yayını izle 2022! TOGG canlı yayın YouTube izle! TOGG açılış töreni canlı izle HD linki!

    Ön cam, elektrikli mimariyle uyumlu şekilde baştan tasarlanırken; jantlar çok kollu lale özelliğini taşıyor.

    İç mekanlarda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor.

    Orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla, kapılar bir kitap gibi açılıyor.
  • TOGG tanıtımı canı yayını izle 2022! TOGG canlı yayın YouTube izle! TOGG açılış töreni canlı izle HD linki!

    Otomobil, yol durumuyla ilgili detayları sadece iç panellerde fiziki değil; sanal olarak hologram teknolojisi ile aktarmaya uygun tasarlandı.

    Holografik asistan teknolojisi ile sürücü, gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan gösterge ekranında verilen bilgilere erişiminin dışında yol ve çevresel faktörler hakkında da detaylı bilgi edinebilecek.

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