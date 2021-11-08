TOGG yerli otomobilin satışa çıkacağı tarih araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak" demişti. İşte TOGG yerli otomobille ilgili son durum

TOGG YERLİ OTOMOBİL NEDİR?

TOGG, 25 Haziran 2018'de kurulan "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş." şirketinin kısaltmasıdır.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

TOGG BÜNYESİNDE OLAN ŞİRKETLER

Anadolu Grubu (%19),

BMC (%19),

Kök Grubu (%19),

Turkcell (%19),

Zorlu Holding (%19)

TOBB (%5)

TOGG YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıklamıştı. TOGG Yerli Otomobilin SUV ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı.

TOGG'un elektrikli otomobil üretimi için Gemlik, Bursa'da 22 milyar TL maliyetle fabrika kuracağı açıklanmışı. TOGG yerli otomobil üretiminin yapılacağı fabrikanın inşaatına 21 Mayıs 2020'de başlandı. Ağustos 2020'de şirketin TOGG markasıyla üretim yapmasına karar verildi.

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.

Habertürk'ten Fatih Altaylı, TOGG’un kurumsal iletişimini yöneten eski gazeteci Hakan Özenen ile görüşmesini köşesine taşıdı. Altaylı'nın köşesinde yer alan bilgilere göre Fabrika Mayıs'a bitecek, üretim Ağustos'ta başlayacak.