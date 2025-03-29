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        Haberler Bilgi Gündem Tokat bayram namazı saat kaçta kılınacak? 30 Mart 2025 Diyanet İşleri Tokat Ramazan bayramı namazı vakti

        Tokat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? 30 Mart 2025 Tokat bayram namazı vakti

        Ramazan Bayramı namazı, Ramazan ayının bitişini ve Müslümanlar için büyük bir sevinç kaynağı olan bayramı karşılamayı simgeler. Bayramın ilk sabahı, sabah namazından sonra kılınan bu özel ibadet, iki rekâttan oluşur ve cemaatle kılınması sünnettir. Namaz, genellikle geniş alanlarda ya da camilerde büyük topluluklar halinde eda edilir. Peki, Tokat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 30 Mart 2025 Tokat bayram namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:38
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        Ramazan Bayramı namazı, Müslümanların Ramazan ayının sonrasında Allah’a şükürlerini sunarak bayramı kutlamak için kıldıkları özel bir ibadettir. Bayram sabahı, güneş doğduktan sonra kılınan bu namaz, iki rekâttan oluşur ve cemaatle kılınması teşvik edilen bir sünnettir. Her sene bayram namazı saati il il değişir ve namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından belirlenir. Peki, 2025 Tokat'ta bayram namazı ne zaman kılınacak?

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        2025 TOKAT'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

        Tokat'ta bayram namazı saat 06.52'de kılınacak.

        2025 İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

        1. Rekat

        · İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        · Gizlice Sübhaneke okunur.

        · Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        · İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        · İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        · İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        · İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        · İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        · Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        · İkinci rekate kalkılır.

        2. Rekat

        · İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        · Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        · Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        · Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        · 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        · Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        · Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        · Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

        · Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

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