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        Hemzemin geçitte otomobil, bariyerlere çarptı; anne ile oğlu yaralandı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 12:16
        Hemzemin geçitte otomobil, bariyerlere çarptı; anne ile oğlu yaralandı

        Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE,(Tokat)(DHA)-TOKAT'ta hemzemin geçitte kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Sultan Tanyeli Işık (39) ile 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Zile-Turhal kara yolu Ede Yokuşu'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. Hemzemin geçitte kontrolü kaybeden Sultan Tanyeli Işık'ın kullandığı 58 BN 583 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp, ters şeritte durdu. Kazada sürücü ile yanındaki oğlu yaralandı. Yaralı anne ile oğlu, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

        2023-07-10 12:15:30

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