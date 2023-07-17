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        Tokat'ta 15 dönüm buğday tarlası kül oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 21:36
        Tokat'ta 15 dönüm buğday tarlası kül oldu

        İbrahim UĞUR/ SULUSARAY (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Sulusaray ilçesinde, biçerbağlardan sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük 3 buğday tarlasının 15 dönümlük bölümü kül oldu. Yangın, itfaiye ve iş makineleriyle söndürüldü.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Sulusaray ilçesinde Bilal Çakar, Ömer Dinç ve Halil Dinler´e ait buğday ekili tarlada çıktı. Bilal Çakar´a ait tarlada buğday biçildiği sırada biçerbağlardan sıçrayan kıvılcım sonucu tarla tutuştu. Yangın kısa sürede Ömer Dinler ve Halil Dinler´e ait tarlalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Sulusaray Belediyesi İtfaiyesi ve belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 30 dakika süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonrası yaklaşık 50 dönümlük arazideki 15 dönüm buğday ekili alan küle döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Sulusaray İbrahim UĞUR

        2023-07-17 21:35:12

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