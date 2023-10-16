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        Ormanda odun keserken vuruldu

        TOKAT´ınZile ilçesinde ormanda odun keserken, açılan ateşte karnından vurulan Osman Ün (51), hayatını kaybetti. Jandarma Ün´ü vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:05
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        Ormanda odun keserken vuruldu
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        TOKAT´ınZile ilçesinde ormanda odun keserken, açılan ateşte karnından vurulan Osman Ün (51), hayatını kaybetti. Jandarma Ün´ü vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde meydana geldi. Odun kesiminde çalışmak için oğlu Sefa Ün (23) ile birlikte ormana giden Osman Ün´e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Ün, karnından vuruldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Osman Ün, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

        Osman Ün´ün ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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