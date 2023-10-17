Ormanda odun keserken vuruldu, jandarma şüpheliyi belirlemek için çalışıyor TOKAT´ınZile ilçesinde dün ormanda odun keserken, açılan ateşte karnından vurularak hayatını kaybeden evli 3 çocuk babası Osman Ün (51), toprağa verildi. Jandarmanın Ün´ü vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için başlattığı çalışma sürüyor.

TOKAT´ınZile ilçesinde dün ormanda odun keserken, açılan ateşte karnından vurularak hayatını kaybeden evli 3 çocuk babası Osman Ün (51), toprağa verildi. Jandarmanın Ün´ü vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Olay, dün Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde meydana geldi. Odun kesiminde çalışmak için oğlu Sefa Ün (23) ile ormana giden Osman Ün´e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Ün, karnından vuruldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Osman Ün, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Osman Ün'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Ün, Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyündeki camide öğlen kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Osman Ün´ün ölümüyle ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.