Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Ormanda odun keserken vuruldu, jandarma şüpheliyi belirlemek için çalışıyor

        TOKAT´ınZile ilçesinde dün ormanda odun keserken, açılan ateşte karnından vurularak hayatını kaybeden evli 3 çocuk babası Osman Ün (51), toprağa verildi. Jandarmanın Ün´ü vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için başlattığı çalışma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormanda odun keserken vuruldu, jandarma şüpheliyi belirlemek için çalışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT´ınZile ilçesinde dün ormanda odun keserken, açılan ateşte karnından vurularak hayatını kaybeden evli 3 çocuk babası Osman Ün (51), toprağa verildi. Jandarmanın Ün´ü vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için başlattığı çalışma sürüyor.

        Olay, dün Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde meydana geldi. Odun kesiminde çalışmak için oğlu Sefa Ün (23) ile ormana giden Osman Ün´e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Ün, karnından vuruldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Osman Ün, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Osman Ün'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi.  

        Ün, Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyündeki camide öğlen kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Osman Ün´ün ölümüyle ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Turhal Belediyesi Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezi eğitimlere devam ediyor
        Turhal Belediyesi Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezi eğitimlere devam ediyor
        Erbaa'da öğrenciler hayvan barınağının duvarlarına resim çizdiler
        Erbaa'da öğrenciler hayvan barınağının duvarlarına resim çizdiler
        TOGÜ Rektörü Yılmaz öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi
        Coğrafi işaretli Niksar cevizinde 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor
        Coğrafi işaretli Niksar cevizinde 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor
        Turhal'a 3. etap sanayi sitesi yapılacak
        Turhal'a 3. etap sanayi sitesi yapılacak
        TOGÜ'de dil kafe açıldı
        TOGÜ'de dil kafe açıldı