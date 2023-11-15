Tokat´ta avcılar 459 kilo ağırlığında domuz avladı
TOKAT´ınErbaa ilçesinde avcılar, 459 kiloluk yaban domuzu avladı.
TOKAT´ınErbaa ilçesinde avcılar, 459 kiloluk yaban domuzu avladı.
Erbaa ilçesine bağlı Kozlu´da DOKAP desteği ile ekilen 250 dönümlük çilek tarlasına zarar verdiklerini belirttikleri yaban domuzlarının avlanması için vatandaşlar, Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği´nden yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Turhal Devlet Avlağı bölgesinde uzun takibin ardından bir domuz avladı. Dernek Başkanı Gökhan Ersoy ve ekibi tarafından avlandıktan sonra tartılan domuzun, 459 kilo olduğu belirlendi.
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