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        Tokat´ta avcılar 459 kilo ağırlığında domuz avladı

        TOKAT´ınErbaa ilçesinde avcılar, 459 kiloluk yaban domuzu avladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:20
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        Tokat´ta avcılar 459 kilo ağırlığında domuz avladı
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        TOKAT´ınErbaa ilçesinde avcılar, 459 kiloluk yaban domuzu avladı.

        Erbaa ilçesine bağlı Kozlu´da DOKAP desteği ile ekilen 250 dönümlük çilek tarlasına zarar verdiklerini belirttikleri yaban domuzlarının avlanması için vatandaşlar, Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği´nden yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Turhal Devlet Avlağı bölgesinde uzun takibin ardından bir domuz avladı. Dernek Başkanı Gökhan Ersoy ve ekibi tarafından avlandıktan sonra tartılan domuzun, 459 kilo olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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