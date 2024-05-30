İstanbul Park’ta devir tamamlandı, tartışma bitmedi

İstanbul Park Formula 1 pisti, 2 Nisan tarihinde düzenlenen ihaleyi kazanarak pistin 30 yıllığına yeni işletmecisi olan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.'ye eski kiracıdan devredildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, devir sonrasında Habertürk'e yaptığı açıklamada, "İstanbul Park’ta yeni bir dönemin başladığı bugünün, otomobil sporları açısından yeni bir milat olduğunu düşünüyoruz" dedi.

TOSFED, Kurtlar Vadisi'nden alınan bir sahneyle paylaşım yaptı. Paylaşımda 'Kurtlar Vadisi operasyonu sona erdi' ifadesi yer aldı.

Üçlertoprağı, "İstanbul’un adını taşıyan pistteki işgalin, tam de İstanbul’un fethedildiği 29 Mayıs’ta sonlanması da güzel ve anlamlı bir tesadüf oldu. Öncelikle, senelerdir pistin Türk sporcularımıza ve halkın kullanımına açılması yönünde verdiğimiz haklı mücadeleye büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve devamında Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ile bir önceki Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

REKLAM Yeni dönem için ihale şartnamesinde yer alan pistin sporcular tarafından kullanım hakkının başlayacak olmasından dolayı gururlu olduklarını belirten Üçlertoprağı, her türlü görevi üstlenmeye de hazır olduklarını belirterek sözlerine, "Federasyon olarak ilk günden bu yana bizim tek arzumuz, sporcularımızın gelişimlerini sağlayabilmek ve Türkiye’yi yurt dışında daha da iyi temsil edebilmek adına, sporcularımızın ülkemizdeki tek uluslararası yarış pistini kullanabilmesiydi. Devamında, Formula 1 başta olmak üzere ülkemize uluslararası yarış serilerinin getirilmesi vesilesi ile hem Türkiye’nin en iyi şekilde tanıtılması hem de spor turizmi ile memleketimize fayda sağlanması adına Federasyon olarak üstümüze düşen her türlü görevi üstlenmeye de hazırız. Son olarak, bu zorlu süreçte yanımızda olan ve haklı mücadelemizde desteğini esirgemeyen otomobil sporları camiasına, kıymetli basın mensuplarına ve tüm spor severlere de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum. İstanbul Park’ın sonunda tüm sporculara ve halkımıza açıldığı bu yeni dönemin, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde devam etti.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: 'EN KAHRAMAN RIDVAN' EDASIYLA ORTAYA ÇIKIP YENİ BİR 'GIRGIR' YAYININA BAŞLIYORLAR İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul’u sporun merkezi haline dönüştüren İstanbul Park’ı ülkemize kazandırma gururu bize aittir. Biz bu yatırımla Türkiye’ye ve İstanbul’a değer kattık. Formula 1’in Türkiye’deki öncüsü olduk. Bugüne kadar tesise en küçük bir katkısı olmayan/lar, “En Kahraman Rıdvan” edasıyla ortaya çıkıp, yeni bir ‘Gırgır’ yayınına başlıyorlar” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Park'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Avdagiç, “İstanbul’u sporun merkezi haline dönüştüren İstanbul Park’ı ülkemize kazandırma gururu bize aittir. Biz bu yatırımla Türkiye’ye ve İstanbul’a değer kattık. Formula 1’in Türkiye’deki öncüsü olduk. Bugüne kadar tesise en küçük bir katkısı olmayanlar, “En Kahraman Rıdvan” edasıyla ortaya çıkıp, yeni bir ‘Gırgır’ yayınına başlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 yılında 156 milyon dolar yatırımla İTO, TOBB ve diğer ortaklarıyla tamamladıkları ve Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park’ı Yap-İşlet-Devret sözleşmesinin sonunda imzaladıkları protokole uygun olarak, tam mutabakatla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim ettikleri bilgisini verdi. Avdagiç, bu süreçteki desteklerinden dolayı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya teşekkür etti. Şekib Avdagiç, “Devletimizin desteği ile 2005-2011 arası 7 yıl Formula 1, MotoGP ve birçok uluslararası etkinlik gerçekleştirdik. Tüm bu süreçleri, o dönemdeki Tosfed yönetimini de dahil ederek yaptık. Daha sonra tesisi Intercity’ye kiraladık. Intercitypark kira döneminde tesisi etkin ve verimli kullandı; 2 kez Formula 1 ve birçok ulusal ve uluslararası etkinlik düzenledi” hatırlatmasında bulundu.