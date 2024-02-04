Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta heyelanların yaşandığı köyde boşaltılan 39 evden 4´ü ile cami yıkıldı

        TOKAT'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde heyelanlar nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu evlerden 4´ü ile cami, dün gece yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta heyelanların yaşandığı köyde boşaltılan 39 evden 4´ü ile cami yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde heyelanlar nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu evlerden 4´ü ile cami, dün gece yıkıldı.

        Niksar ilçesi Günebakan köyünde 4 gün arayla 2 heyelan oldu. İhbarla gelen AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. 39 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerden 4´ü ile köyün camisi dün gece tamamen çöktü. Caminin minaresi de bir evin üzerine yıkıldı. Birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar oluştu. Caminin bulunduğu bölgedeki 3 metrelik kayma dron ile görüntülendi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Tokat Milletvekili Yücel Bulut da köye gelip, incelemelerde bulundu.

        'KONUTLARA GİRİŞİ YASAKLADIK'

        Tokat Valisi Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde birkaç gündür gerçekleşen toprak kayması ile ilgili olarak 39 evimiz ve 1 camimiz etki altında. Şu an itibarıyla konutları kullanıma kapattık. Camimiz yıkıldı. 3-4 ev daha yıkıldı. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız şu anda kendi imkanları ile yerleşti ama devlet olarak her türlü hususta seferber olduk. Gerekli takibatı yapacağız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarmamız ve AFAD burada. Biz de bu afetin etkilerini AFAD olarak giderici çalışmalarla başlatıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!

        Benzer Haberler

        Başçiftlik Kayak Merkezi'ne gelen çocuklar kızakla kayarak eğlendi
        Başçiftlik Kayak Merkezi'ne gelen çocuklar kızakla kayarak eğlendi
        KÖYDE HEYELAN; EVLERİN DUVARLARI VE YOLLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU, CAMİ YIKILDI...
        KÖYDE HEYELAN; EVLERİN DUVARLARI VE YOLLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU, CAMİ YIKILDI...
        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu, cami yıkıldı...
        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu, cami yıkıldı...
        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu (2)
        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu (2)
        Tokat'ta heyelan tehlikesi bulunan köydeki caminin minaresi devrildi
        Tokat'ta heyelan tehlikesi bulunan köydeki caminin minaresi devrildi
        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu
        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu