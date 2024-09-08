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        Tokat'a şehit ateşi düştü

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in (27) acı haberi memleketi, Tokat'a ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 21:35 Güncelleme: 08.09.2024 - 21:40
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        Tokat'a şehit ateşi düştü
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        TUNCELİ’nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in (27) acı haberi memleketi, Tokat’a ulaştı.

        Tunceli’nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in acı haberi, Tokat’ta yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi aileye Tokat Valisi Abdullah Köklü ve yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Tacettin ve Gülten Kızılateş çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehidin cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Tokat’ta toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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