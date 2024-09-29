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        Erbaaspor - Karaman FK: 0-4

        STAT:İlçeHAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Emrah Akkaya, Çağrı Yıldırım ERBAASPOR: Hüseyin, Selim, Stanley, Gökhan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 18:13 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:20
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        Erbaaspor - Karaman FK: 0-4
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Emrah Akkaya, Çağrı Yıldırım

        ERBAASPOR: Hüseyin, Selim, Stanley, Gökhan (Dk. 74 Soner), Cemal (Dk. 46 Onurcan), Mehmet Sıddık İstemi, Abdullah (Dk. 74 Berk), Mustafa Şengül, Hasan Kaya (Dk. 46 Oktay Balcı), Oğulcan, Bahadır (Dk. 73 Oğuz Han Aynaoğlu)

        KARAMAN FK: Atalay, Eyüpcan, Azad, Polat (Dk. 84 Yunus), İlke (Dk. 56 Muhammet), Hüseyin Mert Uyanıker (Dk. 84 Anıl), Sabrican (Dk. 84 Cem Akaş), Cihat, Ömer, Özkan, Resul (Dk. 53 Abdulkadir),

        GOLLER: Dk. 5 Sabrican, Dk. 35 İlke, Dk. 45+5, Dk. 52 Polat (Karaman FK)

        SARI KARTLAR: Cemal, Onurcan, Soner (Erbaaspor), İlke (Karaman FK)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor, sahasında ağırladığı Karaman FK’ya 4-0 mağlup oldu.

        5’inci dakikada gelişen Karaman FK atağında sağ kanattan korner vuruşu kullanan Özkan’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sabrican’ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.

        35’inci dakikada gelişen Karaman FK atağında Resul’un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İlke’nin şutu filelerle buluştu: 0-2.

        44’üncü dakikada Erbaaspor'da Stanley’in pasıyla buluşan Mehmet Sıddık İstemi’nin şutu auta gitti.

        45+5'inci dakikada Karaman FK kalecisi Atalay’ın uzun gönderdiği topla buluşan Polat kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polat’ın şutu ağlarla buluştu: 0-3.

        52’nci dakikada gelişen Karaman FK atağında Hüseyin’in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Polat’ın plasesi filelerle buluştu: 0-4.

        Karşılaşma Karaman FK’nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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