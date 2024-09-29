Erbaaspor - Karaman FK: 0-4
STAT:İlçeHAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Emrah Akkaya, Çağrı Yıldırım ERBAASPOR: Hüseyin, Selim, Stanley, Gökhan (Dk.
STAT:İlçe
HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Emrah Akkaya, Çağrı Yıldırım
ERBAASPOR: Hüseyin, Selim, Stanley, Gökhan (Dk. 74 Soner), Cemal (Dk. 46 Onurcan), Mehmet Sıddık İstemi, Abdullah (Dk. 74 Berk), Mustafa Şengül, Hasan Kaya (Dk. 46 Oktay Balcı), Oğulcan, Bahadır (Dk. 73 Oğuz Han Aynaoğlu)
KARAMAN FK: Atalay, Eyüpcan, Azad, Polat (Dk. 84 Yunus), İlke (Dk. 56 Muhammet), Hüseyin Mert Uyanıker (Dk. 84 Anıl), Sabrican (Dk. 84 Cem Akaş), Cihat, Ömer, Özkan, Resul (Dk. 53 Abdulkadir),
GOLLER: Dk. 5 Sabrican, Dk. 35 İlke, Dk. 45+5, Dk. 52 Polat (Karaman FK)
SARI KARTLAR: Cemal, Onurcan, Soner (Erbaaspor), İlke (Karaman FK)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor, sahasında ağırladığı Karaman FK’ya 4-0 mağlup oldu.
5’inci dakikada gelişen Karaman FK atağında sağ kanattan korner vuruşu kullanan Özkan’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sabrican’ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.
35’inci dakikada gelişen Karaman FK atağında Resul’un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İlke’nin şutu filelerle buluştu: 0-2.
44’üncü dakikada Erbaaspor'da Stanley’in pasıyla buluşan Mehmet Sıddık İstemi’nin şutu auta gitti.
45+5'inci dakikada Karaman FK kalecisi Atalay’ın uzun gönderdiği topla buluşan Polat kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polat’ın şutu ağlarla buluştu: 0-3.
52’nci dakikada gelişen Karaman FK atağında Hüseyin’in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Polat’ın plasesi filelerle buluştu: 0-4.
Karşılaşma Karaman FK’nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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